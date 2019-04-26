【新股上市】碧水源擬分拆照明工程公司良業環境到香港上市

《經濟通通訊社２６日專訊》碧水源（深：３０００７０）公告，董事會審議通過，公司擬

分拆良業環境到香港聯交所上市，以進一步提升公司核心競爭力及可持續發展能力。

良業環境為碧水源下屬從事照明工程施工以及與之相關的設計、運營、維護、照明產品銷售

業務的控股子公司。

據碧水源公告，良業環境將採取發行新股的方式，擬在全球範圍內進行發售，包括香港公開

發售和國際配售，預計發行總規模不超過發行後總股本的３０％。（ｅｙ）

