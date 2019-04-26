【格力易主】格力集團聘請招商證券為其轉讓股份之服務供應商

《經濟通通訊社２６日專訊》格力電器（深：０００６５１）國資大股東格力集團擬轉讓國

有股份，其券商及法律服務供應商已確定為招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９），成

交價格為９８萬元人民幣。（ｅｙ）

