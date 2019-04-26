【貿易開戰】傳美國擬同意縮短本國生物製劑在華資料保護期至八年

《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述知情人士表示，美國政府可能就中國的一項建議做出

讓步，擬同意美國製藥公司開發的生物製劑，在中國將得到８年的資料保護，但在美國的保護期

則長達１２年，報道指此舉可能招來美國製藥行業的反對。

生物製劑是近十年興起的新類型藥物，指利用諸如細胞或組織等生命系統制成的產品，副作

用比傳統藥物少，常見用於免疫系統及血科疾病，但是價格高昂。（ｅｙ）

