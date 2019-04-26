《Ａ場新股》傳中證監要求加速ＩＰＯ審核，每周批出至少４份申請

《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述知情人士稱，中證監本周召開發行工作會議，擬加快

ＩＰＯ和再融資審核速度，中證監要求確保每周發出至少４份ＩＰＯ企業批文。

消息又指，中證監稱應當向市場釋放明確信號，盡快推進申請主板的盈利８０００萬元人民

幣以下、符合發行條件的企業上市。

消息另指，中證監要求減少對募集資金用途的干預，放寬對企業募集資金投向的監管，由企

業自主決定募集資金用途。（ｅｙ）

