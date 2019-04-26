【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說

《經濟通通訊社記者馬湘琪２６日報道》第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮今日

上午舉行，國家主席習近平發表主題演講，近４４００字的演說中，逐點反駁了西方對「一帶一

路」的置疑，並重申中國改革開放的承諾。要點如下：



＊一帶一路並沒有輸出債務＊



－倡議要為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻

－確保商業和財政上的可持續性，做到善始善終、善作善成

－歡迎多邊和各國金融機構參與共建「一帶一路」投融資

－鼓勵開展第三方市場合作，通過多方參與實現共同受益的目標

－已制定《「一帶一路」融資指導原則》

－發布《「一帶一路」債務可持續性分析框架》



＊一帶一路利於沿綫國家民生＊



－「一帶一路」為沿綫居民帶來實利

－堅持以人民為中心的發展思想，聚焦消除貧困、增加就業、改善民生

－讓成果更好惠及全體人民，為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻

－要推動綠色基礎設施建設、綠色投資

－堅持一切合作都在陽光下運作，共同以零容忍態度打擊腐



＊反駁經援為名，擴張政治影響力為實＊



－重申了一帶一路「不搞封閉排他的小圈子」

－倡導多邊主義

－大家的事大家商量着辦，推動各方各施所長、各盡所能

－通過多邊合作等各種形式，充分發揮優勢和潛能，聚沙成塔、積水成淵



＊７項主張共同繪制「工筆畫」＊



－秉持共商共建共享原則，倡導多邊主義

－堅持開放、綠色、廉潔理念，不搞封閉排他的小圈子

－努力實現高標準、惠民生、可持續目標，引入各方普遍支持的規則標準

－建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施；商品、資金、技術、人員

流通

－共同把握數字化、網絡化、智能化，建設數字絲綢之路、創新絲綢之路

－始終從發展的視角看問題，將可持續發展理念融入項目選擇、實施、管理的方方面面

－積極架設不同文明互學互鑒的橋梁，開展教育、科學、文化等各領域人文合作，加強議會、

政黨、民間組織往來



＊５個方面促進中國更高水平對外開放＊



－更廣領域擴大外資市場准入，繼續大幅縮減負面清單，在更多領域允許外資控股或獨資經營

將新布局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港

－更大力度加強知識產權保護國際合作，全面完善知識產權保護法律體系，加強對外國知識產

權人合法權益的保護，杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護

－更大規模增加商品和服務進口，進一步降低關稅水平，不刻意追求貿易順差

－不搞以鄰為壑的滙率貶值，將不斷完善人民幣匯率形成機制

－更加重視對外開放政策貫徹落實，加強法治政府、誠信政府建設，建有約束的國際協議履約

執行機制



＊３個「有利於」談中國擴大開放＊



－有利於推動經濟高質量發展

－有利於滿足人民對美好生活的向往

－有利於世界和平、穩定、發展

