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26/04/2019 15:26

【華為動向】荷蘭ＫＰＮ與華為就部分網絡現代化簽訂初步合約

　　《經濟通通訊社２６日專訊》荷蘭ＫＰＮ公布，為了實現移動無線電和天線網絡的現代化，
其與華為簽署了初步協議以開始籌備工作，初步協議「可能因要配合未來的荷蘭政府政策而調整
或撤銷」。
　　據《彭博》報道，ＫＰＮ目前正在檢查其固定和移動網絡的所有部分，並評估使用哪些供應
商能夠最好地實現其網絡目標。在此背景下，ＫＰＮ實施了多供應商政策，計劃選擇西方供應商
來建設新的５Ｇ移動核心網絡。（ｗｌ）

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