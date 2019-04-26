【ＦＯＣＵＳ】央媽繞口令式糾偏，結構性放水保「慢牛」

【ＦＯＣＵＳ】「原來並沒有放鬆，現在也談不上收緊」，央媽周四（２５日）繞口令似的

為貨幣政策定調，仍難阻Ａ股當天錄近七周最大跌幅。不過，「既不希望看到市場流動性短缺，

也不希望看到市場流動性泛濫」，加上較早時中央政治局會議首提「注重以供給側結構性改革的

辦法穩需求」，皆顯示面對２０１５年Ａ股泡沫破滅前車之鑑，中央勢要「慢牛」、力遏「瘋牛

」的意圖。

央媽打包票稱貨幣政策「鬆緊適度」，惟外資連續４個交易日淨賣出，或反映另一新風險－

－強美元。統計顯示，滬指走勢與美匯指數呈高度負相關，快將於周五（２６日）揭盅的美國首

季ＧＤＰ數據，將續上推美匯挑戰百點大關還是獲利了結，或牽動Ａ股後市。



＊明言貨幣政策鬆緊未變＊



年初至今，上證綜指、深證成指已分別上漲逾２５％、３６％，可謂牛冠全球。截至３月底

，滬深兩市投資人數更首度突破１﹒５億，當月新增股民創２０１７年４月來最高。加上７０大

中城市３月樓價同比漲幅錄２２個月新高，上周五（１９日）政治局會議重提「結構性去槓桿」

、「房住不炒」並不令人意外。

不過，人行副行長劉國強、貨幣政策司司長孫國峰周四雙雙借「降低小微企業融資成本工作

」吹風會大談貨幣政策，並意有所指稱，「如果說政策一年變來變去好幾次，一會兒緊，一會兒

鬆，誰也受不了」，大有為坊間「寬鬆貨幣轉向」、「經濟見底、政策見頂」等矯枉過正的提法

糾偏之意。

事實上，政治局會議首提「注重以供給側結構性改革的辦法穩需求」，潛台詞即是在不搞大

水漫灌的前提下穩需求，也就是結構性放水、結構性去槓桿，結果也將是結構性的資產價格上漲

。隨著Ａ股走勢本季起從普漲走向分化，未來代表「高質量發展」概念的優質成長股及核心指標

股勢續跑贏。



＊美元強勢壓制Ａ股表現＊



「政策轉向」風險無虞，惟美匯指數周三（２４日）衝破近月橫行阻力升破９８關鍵點位，

或引發資金撤離新興市場回流美國並拖累Ａ股。統計顯示，滬指走勢與美匯指數呈高度負相關，

以去年１月２９日滬指攀上３５８７點高位為例，美匯指數恰好失守９０關口。

以技術圖表走勢看，美匯的下一個上升目標將是１００整數關口，倘若真的如此，人民幣兌

美元或跌穿自２月以來的６﹒６８－６﹒７４波動區間，Ａ股恐續承壓。不過，有市場人士就認

為，美國將於北京時間周五晚公布一季度ＧＤＰ數據，若符合市場預期的２﹒３％將帶動獲利了

結，後續強勢存疑。

然而，值得期待的是，本月增值稅減稅落地、５月社保降費實施，加上即將登場的科創板，

Ａ股會否「抖抖氣，再上升」，關注４月新增貸款、社融及企業新一季盈利情況，應有所啟示。

（經濟通通訊社 俞瑾）

