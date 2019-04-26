【自願醫保】標準計劃保障不足，自願醫保外還有其他選擇？

《經濟通通訊社記者陳佩珊２６日報道》為減輕公營醫療壓力，並鼓勵有經濟能力的市民投

保，政府在４月１日起推出自願醫保計劃。各間保險公司紛紛推出可扣稅的認可產品，並配合保

費折扣優惠，期望搶佔市場份額。不過，即使有政府「加持」，消費者是否就可安心投保？除政

府提供的保障外，市面上會否有其他高質產品，保障額高之餘，保費又不會太高？

自願醫保分別有標準計劃和靈活計劃。標準計劃保費雖然較便宜，但對嚴重疾病的保障額或

許不足夠。每年保障限額只有４２萬元，若不幸患上癌症等大病，需要自付數十萬或以上的金額

，對普羅市民而言絕不輕易。



＊靈活計劃提供較充份保障＊



保險比較平台１０Ｌｉｆｅ創辦人倫沛然（Ｄｅｎｎｉｓ）在接受《經濟通通訊社》專訪時

表示，若果年輕時購買了標準計劃並曾經進行索償，這是非常危險。因為到了年老時希望升級更

高的醫療保障，是需要進行核保，但或會由於索償紀錄而造成某些項目不獲保障。「既然市場上

選擇咁多，點解唔睇清楚先？可能只係每個月花多百幾蚊保費，就可以令保障在長期都足夠使用

。」

據１０Ｌｉｆｅ研究數據，假設通波仔手術所需費用為１５萬元，標準計劃下的客戶需再自

掏荷包近１０萬元，靈活計劃就只需要自付多兩萬元，因靈活計劃通常加設額外醫療保障賠償部

分，個別醫療細項既保障額亦會提升。而市面上亦有一些非自願醫保，可提供全數賠償，保費與

靈活計劃相若。（見表）



＊打工仔可用平價買貴ｐｌａｎ？＊



另一方面，若果打工仔本身有一份團體醫療保障，可以選擇利用「保上保」的Ｔｏｐ－ｕｐ

計劃，將每年醫療保障加大至過百萬。部分醫療保險提供「墊底費」，打工仔可利用公司醫保的

賠償來抵銷原本由自己支付之「墊底費」。Ｄｅｎｎｉｓ解釋，若果公司醫保已包含了住院保障

，Ｔｏｐ－ｕｐ計劃對打工仔而言可能是更好選擇，保費有機會較標準計劃低，但保障則較高。

不過，若果考慮到退休後仍享有醫療保障，就以靈活計劃更適合。



＊需考慮轉工或退休後之限制＊



以其中一間保險公司所提供的高端醫保作例子，每年保障限額５００萬元，終身保障限額

２０００萬元。假設３５歲人士投保，不利用「墊底費」的每年保費接近１﹒３萬元；若公司醫

保每年賠償可達１﹒６萬元，以此支付「墊底費」，則每年保費可降至近６０００元。但經常轉

換工作的打工仔需要留意，轉工後由於公司醫保亦有機會轉換，未必可以沿用。

其實，醫療保障產品五花八門，除了自願醫保、全數賠償及Ｔｏｐ－ｕｐ計劃外，若消費者

關注的是癌症相關保障，市面上亦有相關的專門產品。作為消費者，需要花時間了解、比較各項

產品，根據自已希望得到的保障範圍和負擔能力來作出選擇。

