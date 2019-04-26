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26/04/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水流入３﹒４億，買萬洲鼎億華能沽融創吉利騰訊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股再度下挫，惟部分龍頭企業業績勝預期帶動盤後股價
造好。亞洲股市今早表現不一，其中南韓首季經濟增長倒退，令市場擔心亞洲其他國家表現，Ａ
股再度下挫，深指跌穿萬點關口。港股周四低開１３８點，其後在中港地產股發力，一度由跌轉
升，最多反彈４３點，高見２９８４９。不過，外資持續透過滬深股通走資，Ａ股午後跌勢不斷
加劇，港股未能獨善其身，於收市前最多跌２７０點，全日低見２９５３５點，最終蒸發
２５６點或０﹒８６％，報２９５４９點，失守２０天線（２９６８４點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入３﹒４４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是萬洲國際
（００２８８）、鼎億集團投資（００５０８）及華能國際電力（００９０２）；淨賣出最多的
依次是融創中國（０１９１８）、吉利汽車（００１７５）及騰訊控股（００７００）。
　　主板成交９７５﹒１２億元，按日跌１％，其中港股通成交１０３﹒８５億元，佔總成交
１０﹒６５％。
　
＊萬洲鼎億獲北水下注＊
　
　　隨著豬肉供應日漸緊張，萬洲獲２﹒３７億元北水淨買入，股價跌２﹒９％，另鼎億旗下公
司認購微言股份，獲１﹒８２億北水追捧，但股價下挫６﹒９％，華能獲主要股東增持，獲
８２６３萬元北水淨買入，股價升１﹒９％。惟儘管早前獲聯昌看好，仍有１﹒８３億北水淨流
出融創，股價跌３﹒４％，另有１﹒７５億北水淨流出吉利，股價跌４﹒９％，騰訊亦有
１﹒６２億北水淨流出，股價跌２﹒６％。（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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