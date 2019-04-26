《日入而息》對沖基金唱淡港元，私樓潛在供應逾９萬伙，港股靠穩

《今天重點》﹡對沖基金經理Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ：港匯率制度有崩潰危險；金管局回應對

沖基金唱淡港元：聯匯經歷多次經濟周期仍運作良好

﹡運房局表示未來三至四年一手私樓潛在供應維持９﹒３萬

﹡習近平稱中國不搞以鄰為壑的匯率貶值；將同更多國家商簽高標準自由貿易

協定；發展絲路主題債券，鼓勵開展第三方市場合作；進一步降低關稅水平

，消除非關稅壁壘；構建全球互聯互通關係，實現共同發展繁榮；冀各國創

造良好投資環境，平等對待中國企業



《即日市況》﹡中移動港交所撐市，港股全日升５５點報２９６０５，成交８６１億



《深滬股市》﹡外資午後急撤離，滬綜指收跌１﹒２％全周挫５﹒６％



《美元匯價》﹡美匯有力再試高，日圓長假期橫行為主；歐元最新報１﹒１１３１╱３４，

日圓最新報１１１﹒７６╱７８



《公司業績》﹡粵海置地（００１２４）上季多賺４３％至７１萬

﹡天業節水（００８４０）首季淨虧損擴大至７２３０萬元人民幣

﹡金隅集團（０２００９）首季扭虧賺４﹒２２億元人民幣

﹡浙江世寶（０１０５７）首季虧損擴大至１１２２萬元人民幣

﹡楓葉教育（０１３１７）中期賺２﹒８億元人民幣，升２０％，息４﹒７仙

﹡中航國際（００１６１）深天馬首季賺２﹒８９元人民幣，跌３５﹒４％

﹡平保（０２３１８）旗下平安信託去年賺３１﹒７億元人民幣，支持實體經

濟３８００億

﹡華潤醫藥（０３３２０）江中藥業首季淨利同比增１２％至１﹒３億元人幣

﹡華潤水泥（０１３１３）首季純利跌１７％至１５億元

﹡同仁堂科技（０１６６６）首季淨利潤逾２億元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）首季純利按年升２９﹒１％

﹡太保（０２６０１）首季淨利潤升４６％至近５５億元人民幣

﹡深高速（００５４８）首季純利按年升１７﹒７％

﹡兗煤（０１１７１）首季按年多賺３﹒６％至２３﹒１億元人民幣

﹡中海油田服務（０２８８３）首季虧轉盈，錄淨利潤３１００萬元人民幣

﹡中國國旅全年多賺２２﹒３％，首季淨利增９９％

﹡北京京客隆（００８１４）首季純利按年下跌２﹒５％

﹡上海醫藥（０２６０７）第一季淨利潤按年升１０﹒４％



《公司資訊》﹡中海油（００８８３）與諾瓦泰克簽訂北極ＬＮＧ２項目合作框架協議

﹡碧水源擬分拆照明工程公司良業環境到香港上市

﹡中國物流資產（０１５８９）執行董事兼首席執行官辭任

﹡協合新能源（００１８２）指導性電價下調不會對公司造成影響

﹡英恆（０１７６０）有信心維持淨利潤率，新能源車研發開支佔比約５－

６％

﹡雄岸科技（０１６４７）斥４００萬元人民幣收購大麻種植及加工業務

﹡會德豐（０００２０）ＭＯＮＴＡＲＡ首推１２４伙，入場５３０萬起

﹡謝瑞麟（００４１７）料黃金周整體銷售及同店銷售均與去年持平

﹡東方海外（００３１６）首季貨運量升１﹒６％，總收益升５﹒９％

﹡工行（０１３９８）發行全球首支綠色《一帶一路》合作債券在新交所掛牌

註冊

﹡合興集團（０００４７）首季同店銷售增長２﹒６％，銷售額升６﹒２％



《國企紅籌》﹡中石化油服（０１０３３）今年資本開支用於裝備改造及拓海外市場

﹡中鐵（００３９０）首季總新簽合同額按年微增至近３１３３億元人民幣

﹡華僑城（０３３６６）附屬與華僑城集團訂融資租賃及保理服務協議

﹡深高速（００５４８）３月深圳地區車流量及路費均上升

﹡凌文辭任中國神華（０１０８８）董事長

﹡民航信息（００６９６）兩間附屬公司訂立膠東國際機場分包協議



《神州民企》﹡三一國際（００６３１）控股股東已出售３６１３萬股

﹡騰訊（００７００）宣布將與任天堂合作於中國發售Ｓｗｉｔｃｈ主機

﹡ＭＩ能源（０１５５５）悉數償還今年到期之５億美元票據



《中國要聞》﹡習近平稱中國不搞以鄰為壑的匯率貶值；將同更多國家商簽高標準自由貿易

協定；發展絲路主題債券，鼓勵開展第三方市場合作；進一步降低關稅水平

，消除非關稅壁壘；構建全球互聯互通關係，實現共同發展繁榮；冀各國創

造良好投資環境，平等對待中國企業

﹡茅台澄清指公司從未授權或直接生產銷售「黨酒」

﹡易居表示２３城首季新樓樓價同比漲幅逾兩成，包括滬穗

﹡海南新政表示允許存量商品住宅用地轉型建設租賃住房

﹡外媒表示中國超越美國，成全球空調用電最多國家

﹡多部門專項整治圖片市場及公司濫用權利等行為

﹡百度訴今日頭條不正當競爭竊取搜索結果索賠９０００萬

﹡亞開行總裁稱將繼續向「足夠富的」中國提供貸款援助

﹡京東否認洩露５０００萬用戶數據

﹡報告指去年中國人買走全球１╱３奢侈品達７７００億

﹡上交所董國群稱將加強市場基礎制度建設提高監管效率

﹡比亞迪收深交所問詢函要求說明去年收入升盈利降原因

﹡外媒表示中國向七家煉油廠額外發放４３１萬噸進口配額

﹡人行再停逆回購，淨回籠２００億；人行警告易車生活、星美影院等拒收現

金行為；人行表示首季末個人住房貸款餘額按年增１７﹒６％

﹡廣東全面取消企業銀行帳戶許可，便利大灣區內企業開戶

﹡廣東省發布知識產權白皮書，將成立大灣區知識產權聯盟

﹡首批科創主題基金今日開售，支付寶平台１元起購；首隻科創主題基金首發

已破１０億人幣上限

﹡格力集團聘請招商證券為其轉讓股份之服務供應商

﹡荷蘭ＫＰＮ與華為就部分網絡現代化簽訂初步合約

﹡海關表示３月美國進口大豆按月增加，但僅去年同期一半

﹡抖音起訴百度竊取海量短片，索賠９０００萬並道歉３０天

﹡深圳計劃將高新區面積擴大１４倍，形成更多千億產業群

﹡中證監表示對５宗案件作行政處罰，涉松芝股份等；中證監主席易會滿會見

陳茂波，探討資本市場開放合作

﹡平安銀行完成發行３００億人幣二級資本債

﹡中國電信表示５Ｇ比４Ｇ更開放，續推進全網通策略

﹡內地汽柴油價年內「第七漲」，各升１９５及１８５元

﹡外匯局表示３月國際貨物和服務貿易順差１８３億美元

﹡銀保監表示上月底銀行機構總負債增速升至７﹒３％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１０９５２﹒４７點



《其他消息》﹡運房局表示未來三至四年一手私樓潛在供應維持９﹒３萬

﹡陳文敏稱有理據就刑期上訴，但定罪上訴難度較大

﹡李家超於報章撰文，重申以個案方式移交逃犯不可行

﹡美國國務院關注修例，對佔中案被告被判刑感失望

﹡楊岳橋提私人草案擴港法院權力：避免市民憂慮

﹡通訊局要求客戶數目達１萬或以上的類別牌照持有人進行登記

﹡金管局總裁陳德霖去年酬金增加１﹒９％至１０９７﹒６萬元

﹡魏建新再獲委任為證監會法規執行部執董，任期三年

﹡調查指僅１３％受訪者預期第二季業務狀況較上一季差

﹡中原料年底一手現樓貨尾回落至６０００個，因空置稅實施

﹡深股通額度全日用１０億元；滬股通額度全日流走１５﹒９億元，外資連續

５日淨賣出

﹡六四紀念館今日於旺角新址重開

﹡羅兵咸表示去年淨息差提高，有利內銀盈利改善；今年內銀淨息差仍存在壓

力，料將持平或略有改善

﹡中原ＣＣＬ按周升１﹒５６％，相距歷史高位２﹒９％

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