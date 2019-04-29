《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５４３．３３ 升 ８１．２５點╱０．３１％
標普５００ ２９３９．８８ 升 １３．７１點╱０．４７％
納斯達克 ８１４６．４０ 升 ２７．７２點╱０．３４％
倫敦富時１００ ７４２８．１９ 跌 ５．９４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３１５．１８ 升 ３２．５８點╱０．２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６９．３６ 升 １１．６９點╱０．２１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．６３，歐元兌美元１．１１５０
29/04/2019 07:46
《日出而作》比亞迪季賺多六倍，美首季ＧＤＰ勝預期，布油挫３％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５４３．３３ 升 ８１．２５點╱０．３１％
標普５００ ２９３９．８８ 升 １３．７１點╱０．４７％
納斯達克 ８１４６．４０ 升 ２７．７２點╱０．３４％
倫敦富時１００ ７４２８．１９ 跌 ５．９４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３１５．１８ 升 ３２．５８點╱０．２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６９．３６ 升 １１．６９點╱０．２１％
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