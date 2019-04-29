《華爾街內望》首季美經濟強勁帶動標指納指創收市新高，美債息跌

《經濟通通訊社２９日專訊》美國股市標普５００指數及納指上周五（２６日）創收市新高

，因美國首季經濟增長遠勝預期。英特爾公布令人失望的季績後暴跌，對股市帶來最大拖累，不

過亞馬遜及迪士尼股價造好對大市帶來支持。

道指收升８１點或０﹒３％，報２６５４３點。標普５００指數收高１３點或０﹒５％，報

２９３９點；納指上揚２７點或０﹒３％，報８１４６點。全周標普５００指數上漲１﹒２％，

道指下跌０﹒１％，納指上漲１﹒９％。

亞馬遜股價上漲２﹒５％，此前公布的首季盈利增長一倍，超過市場預期，但第二季盈測遜

色。福特汽車公布優於預期的季績後，股價急升１０﹒７％，為升幅最大的標普５００指數成份

股。英特爾急挫９％，此前公司下調全年收入預測，數據中心業務收入亦不及預期。

標普５００指數１１個主要板塊中，能源股跌幅最大，收低１﹒２％，因油價下跌逾３％，

此前美國總統特朗普再次向油組施壓，要求提高原油產量以緩解汽油價格面臨的上行壓力。埃克

森美孚股價下跌２％，此前公司公布的盈利不及預期。

迪士尼股價上漲近２％，此前漫威影業（Ｍａｒｖｅｌ Ｓｔｕｄｉｏｓ）的超級英雄大片

《復仇者聯盟４：終局之戰》在北美首日上映的票房收入達到創紀錄的６０００萬美元。

美債息在公布首季美國經濟增長報告後下跌，因疲弱的通脹數據蓋過強勁的ＧＤＰ數據影響

。美債息全線下跌，１０年期美債息跌３個點子，報２﹒５１％。（ｍｎ）

