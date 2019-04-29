  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 07:50

《華爾街內望》首季美經濟強勁帶動標指納指創收市新高，美債息跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國股市標普５００指數及納指上周五（２６日）創收市新高
，因美國首季經濟增長遠勝預期。英特爾公布令人失望的季績後暴跌，對股市帶來最大拖累，不
過亞馬遜及迪士尼股價造好對大市帶來支持。
　　道指收升８１點或０﹒３％，報２６５４３點。標普５００指數收高１３點或０﹒５％，報
２９３９點；納指上揚２７點或０﹒３％，報８１４６點。全周標普５００指數上漲１﹒２％，
道指下跌０﹒１％，納指上漲１﹒９％。
　　亞馬遜股價上漲２﹒５％，此前公布的首季盈利增長一倍，超過市場預期，但第二季盈測遜
色。福特汽車公布優於預期的季績後，股價急升１０﹒７％，為升幅最大的標普５００指數成份
股。英特爾急挫９％，此前公司下調全年收入預測，數據中心業務收入亦不及預期。
　　標普５００指數１１個主要板塊中，能源股跌幅最大，收低１﹒２％，因油價下跌逾３％，
此前美國總統特朗普再次向油組施壓，要求提高原油產量以緩解汽油價格面臨的上行壓力。埃克
森美孚股價下跌２％，此前公司公布的盈利不及預期。
　　迪士尼股價上漲近２％，此前漫威影業（Ｍａｒｖｅｌ　Ｓｔｕｄｉｏｓ）的超級英雄大片
《復仇者聯盟４：終局之戰》在北美首日上映的票房收入達到創紀錄的６０００萬美元。
　　美債息在公布首季美國經濟增長報告後下跌，因疲弱的通脹數據蓋過強勁的ＧＤＰ數據影響
。美債息全線下跌，１０年期美債息跌３個點子，報２﹒５１％。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
生財有道26/04/2019
【定存策略】配合不加息 專家倡改敘造一年定存
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金