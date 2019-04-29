《牛熊志選－陳其志》四百元關口前停滯不前，吼騰訊牛５８１３９

《牛熊志選》恆指於高位徘徊兩周後上周四（２５日）跌穿２９７００點支持，２０天平均

線亦已失守，宜先觀望４月初上升裂口上方約２９４００點支持，如進一步補回裂口，在

２９０００點關口前才有較佳支持。恆指牛熊證資金流方面，截至上周四的過去５個交易日，恆

指牛證合共錄得約６４６９萬港元資金淨流入，恆指熊證錄得約９０９９萬港元資金淨流出；街

貨分布方面，截至上周四，牛證重貨區在收回價２９０００點至２９５９９點之間，相當約

４４３０張期指合約；熊證街貨主要在收回價３０１００點至３０５９９點之間，相當約

３４９１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至１４﹒６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒６個

波幅點至１６﹒９％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅微升

０﹒２個波幅點至１３﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至

２１﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒７個波幅點至２５﹒６％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至１７﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下跌０﹒５個波幅點至２２﹒３％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至

２６﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至１７﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至１７﹒１％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌１﹒３個波幅點至２０﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至

２５﹒５％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至２３﹒５％。

個股方面，期內騰訊的相關認購證及牛證分別錄得約１３６３萬元及５１４６萬元資金淨流

入部署好倉，認購證條款方面，較多投資者留意行使價約介乎４１８元至４２６元之間的中長期

價外條款，實際槓桿約８倍至９倍；牛證方面，資金主要留意收回價３４５元至３８０元之間的

條款，收回距離介乎２％至９％，槓桿約１０倍至３０倍。技術上，騰訊連日在４００元關口前

停滯不前，股價於上周四終跌穿１０天線展開調整，後市或反覆下試前浪頂約３７０元附近。如

看好騰訊可留意牛證５８１３９，收回價３６７﹒２元，槓桿約１８﹒４倍；相反，如看淡騰訊

可留意熊證５８６５２，收回價４０３元，槓桿約１７倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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