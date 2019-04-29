《一周攻略－周進略》美經濟雖佳但難加息，港股防守板塊可攻可守

《一周攻略》前周本欄說過，利率不加減，防守最上乘。說起來，可能還是太保守了一點。

實情是，利率不加，固然可以防守，如果真的減下去，更是求之不得。可不是嗎？由從去年第四

季開始，聯儲局轉向，把原來的循序漸進加息，改為有耐性，整個遊戲規則截然不同，投資者不

得不重新部署，從加不了息，到甚至要準備，萬一局方有必要減息，則與之前隨著利率趨升，大

家一心一意，純粹追逐更高回報，當然有很大分別。



＊利率預期加減一輪，最終不變為主＊



事實上，目前真正關鍵，其實正如局方所言，就是經濟數據。大家耐心地等，無非要以數據

說明，究竟是不是真有需要加息或減息，而不是由２０１５年起，逐步提速進行，把貨幣政策，

由非常時期非常手段，改為正常時期正常手段，當中所需要的工序。

無論如何，暫時看來，美國經濟數據，仍是偏佳，最新公布的經濟增長數字，說明一切。這

樣一來，早陣子，大家突然之間一下子的改變，由一年加幾次息，到甚至要減一次，如今又回復

不加不減的預期為主了。



＊市場人士猜想份量足，集眾人利益＊



是的，大家根本不可能高瞻遠矚，因為連局方掌握那麼多數據，也像是在瞎猜似的，其他人

連局方的行事也要評估一番，自然隔了很多重阻礙。

但話說回來，市場人士的猜想，可不能掉以輕心，以為沒有份量。正好相反，雖然他們不在

其位，不是聯儲局的人，但他們比起央行更有力的是，他們匯集不同人的利益誘因，大家都想在

市場上賭一把運氣，押注的除了錢，還有所具備的資訊，人同此心，心同此理者，自然有機會勝

過學術官僚為主的聯儲局，更不在談在特朗普治下，有可能被影響的新人選了。



＊第一季歌舞昇平，第二季回吐受壓＊



以此觀之，短期的氣氛是，承接在第一季全球股市歌舞昇平，升得太急，第二季有點回吐壓

力，絕非意外，４月份動力缺缺的樣子，正好為此作為最佳註腳。

然而，回氣只為向上再衝，正是目前很多儲足彈藥，特別是第一季賺了錢，然後小心獲利回

吐，保全實力者，當前的心理寫照。重點是他們是賺了錢，有資格有空間去等，等一個較佳的時

機再入手，相比之下，一味看淡者所缺乏的，正好之前日子的獲利，甚至更正常一點，是虧了錢

也虧了信心，之後若要拼命追，心理質素不會好。



＊不論好友或淡友，防守股份俱值博＊



正因如此，這才是防守股的好時機。對於賺了錢，但又生怕升勢不能持續的，短期內，把賺

了的轉入防守板塊，可攻可守，最壞情況是加息，但概率極低，較合理是不加不減，而其他人亦

陸續把錢流入去，自然水漲船高好幾次，更佳情況是減息，雖然以目前經濟數據而言，這是貪心

了一點。

至於之前虧了錢的，恐怕繼續押注在純粹淡倉的空軍部署，即使有，也不會大規模，因為經

濟數據沒有差到一個地步，讓其他人也一窩蜂的跟進，而這樣一來，全用己力，可謂費時失事，

不化算。比較合理的，還是相對保守的押注，防守股繼續受惠。



＊留意整體大市水位，免見樹不見林＊



的確，無論你是好友淡友，是做好做淡，目前市況，應是同一結論，而這就正好是聯儲局早

前說過中性利率時，已經意味著的處境！很多時候，雖說炒股不炒市，但整個資金流向的改變，

卻比哪個小板塊更重要，因為前者可以幫助，即使不大勝，也不會輸得一塌糊塗，相反，只集中

看板塊，容易見樹不見林，連整體水位下降也不自知，不套牢者幾稀矣！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本檣逢周一刊出）

