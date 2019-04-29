《選股情報》今天（２９日）港期指結算，估計在２９６╱２９８埋單。跟看是黃金周，國
內資金會否如往年一樣，南來炒作？估計今年會靜一靜了，因為連港金管局、證監都起身看緊。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
29/04/2019 09:13
《選股情報－石鏡泉》期結，黃金周
《選股情報》今天（２９日）港期指結算，估計在２９６╱２９８埋單。跟看是黃金周，國
內資金會否如往年一樣，南來炒作？估計今年會靜一靜了，因為連港金管局、證監都起身看緊。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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