《選股情報－石鏡泉》期結，黃金周

《選股情報》今天（２９日）港期指結算，估計在２９６╱２９８埋單。跟看是黃金周，國

內資金會否如往年一樣，南來炒作？估計今年會靜一靜了，因為連港金管局、證監都起身看緊。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

