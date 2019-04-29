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29/04/2019 11:28

《凱文隨筆－凱文》海灣無戰事，美國不安枕

　　《凱文隨筆－凱文》伊朗外長札里夫是一個魅力非凡的外交官，他能說一口流利英語，參加
國際會議或訪問時，談到與美國之間６６年來的恩仇時，時而怒目金剛，瞬間又展示燦爛笑臉。
　
　　他日前出席美國智庫組織亞洲協會（Ａｓｉａ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）的座談會時，慷慨激昂地
說，伊朗有７０００年文化底蘊，打過無數仗，勝負互見，暗示會奉陪美國到底。更耐人尋味的
是，他透露伊朗昔日的敵人，如伊拉克、土耳其、以至俄羅斯等國，都已成為了朋友，且友好的
關係更是前所未見。特朗普政府盼望復甦美國霸業，卻無視世界格局已呈現了新貌。
　
　　札里夫更揚言，美國要經過霍爾木茲海峽，必需跟伊朗商討，他相信特朗普不會掀起戰火，
但倘若美國採取強硬行動，「伊朗是不會出賣尊嚴，也絕不會跪下」。伊朗似乎已放棄了核武，
是否仍有對抗美國的能耐，只好觀望。
　
　　伊朗最近兩個月洪水來襲，２３個省份都成為災區，可幸是傷亡未算嚴重，但礙於美國透過
其金融系統與盟友的合作，嚴禁海外捐款匯到伊朗，無疑是幸災樂禍，雪上加霜。
　
　　話說美國特朗普政府去年５月妄顧前朝政府對國際的承諾，單方面撕破自己有份簽署的伊朗
核協議（共七國共同簽署）後，開始恢復對伊朗的制裁，嚴禁各國向伊朗購買石油，惟８個國家
或地區獲豁免。但制裁似乎無效，伊朗仍然活著，美國近日加強打壓，逼使這８個國家地區一齊
抵制伊朗，當中就包括了中國與俄羅斯。
　
　　中美貿易衝突談判未果，又來這一段插曲，美國對付伊朗，又再拖中國下水，真有項莊舞劍
的意味。俄羅斯長期與美國對著幹，也備受美國的經濟制裁，故永遠也不會就範，普京還公開表
示，中國有需要的話，俄羅斯可提供石油出口以彌補中國在伊朗石油進口的缺口。
　
　　全球的焦點都似乎在觀望中國的決定，尤其石油市場。複雜的問題似乎早已有了解決方案。
中國是一個有１４億張嘴的國家，要顧慮的總比其他國家多，也許就只好因應一下美國的霸權，
反正透過俄羅斯這「中間人」進口石油也只是多付一點佣金而已。
　
　　世界之大，美國持仗著科技實力、軍事力量、美元霸權，以及媒體等軟實力而欲霸天下，與
習近平主席經常表述的「構建人類命運共同體」南轅北轍。上星期在北京舉行的「一帶一路」國
際合作高峰論壇已是第二屆，美國沒有派員參加，還惡意批評。但參與的國家，或世界組織的領
導卻響應出席，事實就證明，很多發展中國家都期望搭上中國這班經濟順風車，共創未來。還是
鄧小平當年的舊話管用，中國人就是不信邪，錯誤判斷中國的人，不會有正確的國際戰略。
　
　　（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取
得特許語言學者資格。）

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