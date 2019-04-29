《經濟通通訊社２９日專訊》僑洋國際（０８０７０）預期，截至今年３月３１日止三個月
將錄得溢利約１４０萬元，上年同期則錄得虧損。
該公司指，有關溢利主要源自產量增加及生產程序優化令銷售成本下降；及「銷售及分銷」
及「行政」開支減少。
公司預期將於５月６日刊發第一季度業績。（ｊｔ）
29/04/2019 09:13
【企業盈喜】僑洋國際（０８０７０）料首季虧轉盈１４０萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》僑洋國際（０８０７０）預期，截至今年３月３１日止三個月
將錄得溢利約１４０萬元，上年同期則錄得虧損。
該公司指，有關溢利主要源自產量增加及生產程序優化令銷售成本下降；及「銷售及分銷」
及「行政」開支減少。
公司預期將於５月６日刊發第一季度業績。（ｊｔ）
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