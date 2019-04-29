【企業盈喜】僑洋國際（０８０７０）料首季虧轉盈１４０萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》僑洋國際（０８０７０）預期，截至今年３月３１日止三個月

將錄得溢利約１４０萬元，上年同期則錄得虧損。

該公司指，有關溢利主要源自產量增加及生產程序優化令銷售成本下降；及「銷售及分銷」

及「行政」開支減少。

公司預期將於５月６日刊發第一季度業績。（ｊｔ）

