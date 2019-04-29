【企業盈喜】奧栢中國（０８１４８）料首三個月虧損減少

《經濟通通訊社２９日專訊》奧栢中國（０８１４８）預期，截至今年３月３１日止三個月

，業績較上年同期錄得虧損減少。

該公司指，虧損減少主要由於軟件平台業務，及放債業務的業務表現較去年同期有所改善；

另外於去年第四季度贖回承兌票據後，於本年度毋須確認上年同期所錄得有關業務合併應付代價

的估計公平值變動。

奧栢中國將於５月７日刊發第一季度業績。（ｊｔ）

