議息前港股造好，恒指高開１２５點報２９７３０點

《經濟通通訊社２９日專訊》亞洲股市今早表現靠穩，其中日本今日為「昭和天皇裕仁冥誕

」而放假一天，韓國指數則升７點。隨著內地五一長假期即將展開，加上美國議息期臨近，港股

今早表現造好，恆指高開１２５點，內房股依然有資金流入，碧桂園（０２００７）及潤地（０

１１０９）分別高開逾２％及近２％，為恆指開市榜首及榜眼位置，蒙牛（０２０１９）則低開

逾１﹒４％，繼續被拋售成最差藍籌。

恆生指數開報２９７３０，升１２５點或升０﹒４３％，主板成交２３﹒３７億元。國企指

數開報１１５７５帶，升６４或０﹒５６２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒７５％，報６７﹒５元；港交所（００３８８）升

０﹒３７％，報２７３﹒８元；騰訊（００７００）無升跌，報３８４元；中移動

（００９４１）升１﹒０７％，報７５﹒８５元；友邦（０１２９９）升０﹒３８％，報

８０﹒２元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １２﹒６８元 升２﹒０９％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒６０元 升１﹒７６％

長和 （００００１） ８２﹒９５元 升１﹒１６％

中海油 （００８８３） １４﹒５８元 升１﹒１１％

中國移動（００９４１） ７５﹒８５元 升１﹒０７％



中海外 （００６８８） ２９﹒５０元 升１﹒０３％

萬洲國際（００２８８） ８﹒９１元 升１﹒０２％

恆隆地產（００１０１） １８﹒４０元 升０﹒９９％

恆生銀行（０００１１） ２０７﹒８０元 升０﹒９７％

新世界 （０００１７） １３﹒１８元 升０﹒９２％

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（ｕｌ）

