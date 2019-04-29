《盤後部署》五一假期市場氣氛一般，港股於３０２８０點遇阻力

《經濟通通訊社２９日專訊》美國首季經濟增長遠勝預期，美股上周五（２６日）全線造好

。港股上周五結束五連跌走勢後，今早高開１２５點，隨著本周初將有多隻內銀及內險股放榜，

資金於績前買入中資金融股作部署，加上濠賭股全線急升，帶動大市氣氛明顯轉好，港股更一度

最多攀升３１２點，高見２９９１７點，最終於期結日漲２８７點或０﹒９７％，報

２９８９２點，重上十天線（２９８７５點）及廿天線（２９７９４點）。主板成交７４７億元

，較上周五減少１３﹒２％。

國指報１１６３８點，漲１２７點或１﹒１１％。

臨近「五一黃金周」假期，Ａ股表現反覆，滬指曾最多升２１點，高見３１０７，最終全日

倒跌２３點，報３０６２。深成指挫１５７點或１﹒６％，報９６２２點。兩市成交６４５９億

人幣，較上周五成交增加３﹒５％。



＊中美經濟數據理想，環球股市回吐空間有限＊



美國商務部於上周五公布上季國內生產總值（ＧＤＰ），實際ＧＤＰ按季升３﹒２％遠勝預

期，創２０１８年３季度以來新高。事實上，美國政府於今年初曾部分停擺，但似乎未有對美國

經濟產生重大負面影響。除首季ＧＤＰ數據亮麗外，美國上周四（２５日）公布的三月耐用品訂

單增長同樣遠勝預期，期內按月上升２﹒７％，市場預期為增長０﹒８％。此外，早前公布的三

月核心零售銷售按月增長１﹒２％，高於預期的０﹒７％。

另外，中國於今月公布的一連串經濟數據同樣優於預期，例如三月零售銷售同比增長

８﹒７％，較預期高０﹒４個百分點；上月工業生產指數按年升８﹒５％，預期值為５﹒６％。

隨著中美兩國經濟似有逐漸回暖跡象，淡友暫時「出師無名」，難找到反攻的藉口，加上中美貿

易談判進展尚算順利，近日股市即使出現回吐，但下跌空間仍然有限。



＊聚焦本周中美多項數據，內銀季績看高一線＊



展望本周，中國明日本港時間早上九點會公布製造業ＰＭＩ及服務業ＰＭＩ，市場預期分別

為５０﹒７及５５，兩者均高於前值。美國方面，本周四（２日）則有美國聯儲局議息結果及議

息聲明，以及周五（３日）的美國非農就業人數和失業率，市場預期聯儲局繼續維持利率不變，

議息聲明所發放的訊息偏向中性，即傾向年內不加息及不減息，部分收息股或會因此借勢有所炒

作。至於非農數據方面，市場預期為１８﹒１萬份，略低於前值的１９﹒６萬份。不過，平均時

薪則預期按年增３﹒３％及按月升０﹒３％，兩者均高於前值。若兩者數據符合預期，則反映美

國經濟正穩步回升，有利美股表現。

港股方面，上周部分內銀公布的季績表現理想，其中，農行（０１２８８）多賺逾４％符合

預期，郵儲行（０１６５８）更多賺一成二，市場因此憧憬建行（００９３９）、工行

（０１３９８）、交行（０３３２８）、中行（０３９８８）及招行（０３９６８）將於今日收

市後的季績，而交行及工行則剛率先放榜，首季分別多賺４﹒９％及４％。



＊Ａ股反彈國壽盈利急升，平保季績有望造好＊



此外，平保（０２３１８）亦即將放榜，由於Ａ股今年首季顯著反彈，同業國壽

（０２６２８）首季更多賺近九成三，預期平保季績大有機會錄得不俗增長，有利港股重上三萬

關。

儘管港股通於今日起暫停，港股成交今日亦見收縮，但北水暫停仍意味著不能沽貨。技術上

，港股今日重上十天線及廿天線，更同時收高於保力加通道中軸上方，而１４天ＲＳＩ為

５７﹒３６５，升破５－ＳＭＡ（５５﹒１８１）。若重磅內銀季績理想，相信港股可繼續企穩

於十天及廿天線上。不過，由於五一假期因素，港股於本月創下的１０個月高位３０２８０點會

有相當阻力，月初上升裂口底部約２９１００點見支持。（ｔｔ）

