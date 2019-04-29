《經濟通通訊社２９日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國經濟增長強勁
及通脹溫和令美國在與中國的貿易談判中佔優，同時亦可能給予聯儲局減息的空間。
在庫德洛發表上述講話前，美國商務部公布首季美國經濟增長達３﹒２％，遠勝市場預期。
美國貿易代表萊特希澤及美國財長努欽本周三將前往北京與中方磋商，中國國務院副總理劉
鶴計劃於５月８日再訪問華盛頓。
庫德洛表示，期望會面可取得更多進展，對達成協議持謹慎樂觀態度。而美國總統特朗普亦
重申，與中國的貿易談判進展非常順利。（ｍｎ）
29/04/2019 08:16
【貿易開戰】白宮顧問：美國經濟增長強勁令在對華貿易談判中佔優
《經濟通通訊社２９日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國經濟增長強勁
及通脹溫和令美國在與中國的貿易談判中佔優，同時亦可能給予聯儲局減息的空間。
在庫德洛發表上述講話前，美國商務部公布首季美國經濟增長達３﹒２％，遠勝市場預期。
美國貿易代表萊特希澤及美國財長努欽本周三將前往北京與中方磋商，中國國務院副總理劉
鶴計劃於５月８日再訪問華盛頓。
庫德洛表示，期望會面可取得更多進展，對達成協議持謹慎樂觀態度。而美國總統特朗普亦
重申，與中國的貿易談判進展非常順利。（ｍｎ）
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