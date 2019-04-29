《外企動向》傳蘋果擬洽購英特爾５Ｇ智能手機ｍｏｄｅｍ晶片業務

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，英特爾正在研究將５Ｇ智能手機ｍ

ｏｄｅｍ晶片業務出售予蘋果或其他買家。

據悉去年夏季蘋果與英特爾進行談判，直到最近蘋果與高通就專利權法律訴訟達成和解協議

時，蘋果與英特爾的談判才停止。

目前英特爾已經就５Ｇ智能手機ｍｏｄｅｍ晶片業務接到多個買家的收購意願，並且已委聘

高盛處理。（ｍｎ）

