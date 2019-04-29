《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普表示，美國與日本可能在他５月訪問日本時達
成一項新的雙邊貿易協議，因目前與日本的談判進展非常良好。
此前日本首相安倍晉三訪問美國，特朗普透露安倍晉三表示，將向美國汽車廠投資４００億
美元，同時亦會購買大量美國的國防產品。（ｍｎ）
29/04/2019 10:59
【貿易開戰】特朗普：美日或在下月達成貿易協議
《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普表示，美國與日本可能在他５月訪問日本時達
成一項新的雙邊貿易協議，因目前與日本的談判進展非常良好。
此前日本首相安倍晉三訪問美國，特朗普透露安倍晉三表示，將向美國汽車廠投資４００億
美元，同時亦會購買大量美國的國防產品。（ｍｎ）
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