《經濟通通訊社２９日專訊》英國財政大臣夏文達表示，對於政府與反對黨工黨達成協商抱
有希望，希望能讓三次遭國會否決的脫歐協議獲得批准。
首相文翠珊正試圖說服工黨支持她的協議，但工黨希望英國與歐盟保持關稅同盟，兼且一直
在討論就雙方達成一致的任何協議舉行確認性公投的想法。（ｍｎ）
29/04/2019 11:21
【脫歐之後】英國財相：對政府與工黨就脫歐問題達成協議感樂觀
《經濟通通訊社２９日專訊》英國財政大臣夏文達表示，對於政府與反對黨工黨達成協商抱
有希望，希望能讓三次遭國會否決的脫歐協議獲得批准。
首相文翠珊正試圖說服工黨支持她的協議，但工黨希望英國與歐盟保持關稅同盟，兼且一直
在討論就雙方達成一致的任何協議舉行確認性公投的想法。（ｍｎ）
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