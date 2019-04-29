【脫歐之後】英國財相：對政府與工黨就脫歐問題達成協議感樂觀

《經濟通通訊社２９日專訊》英國財政大臣夏文達表示，對於政府與反對黨工黨達成協商抱

有希望，希望能讓三次遭國會否決的脫歐協議獲得批准。

首相文翠珊正試圖說服工黨支持她的協議，但工黨希望英國與歐盟保持關稅同盟，兼且一直

在討論就雙方達成一致的任何協議舉行確認性公投的想法。（ｍｎ）

