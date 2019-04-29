【貿易開戰】努欽：美中貿易問題只餘下最後數輪談判

《經濟通通訊社２９日專訊》美國財政部長努欽表示，美國與中國之間的貿易談判已進入關

鍵時刻，本周美國代表團將前往北京試圖敲定期待已久的貿易協議。

努欽表示，談判已進入最後數輪的階段，雖然雙方更接近達成協議，但仍有更多工作要做。

他拒絕預測談判是否會在６月底結束，但表示認為兩國都希望能達成協議。（ｍｎ）

