《經濟通通訊社２９日專訊》日本首相安倍晉三表示，今年日本是二十國集團（Ｇ２０）輪
值主席國，將利用這個機會推動世貿改革。
安倍晉三與加拿大總理特魯多在加拿大召開聯合記者會，安倍晉三在會上稱，世貿未能適應
經濟的變化，在貿易規則制定上未能跟下２１世紀發展的腳步，因此必須對世貿進行改革，令其
爭端解決機制必須按照預期般發揮作用。（ｍｎ）
29/04/2019 13:40
【貿易開戰】安倍晉三：改革世貿將成Ｇ２０峰會重要議題
《經濟通通訊社２９日專訊》日本首相安倍晉三表示，今年日本是二十國集團（Ｇ２０）輪
值主席國，將利用這個機會推動世貿改革。
安倍晉三與加拿大總理特魯多在加拿大召開聯合記者會，安倍晉三在會上稱，世貿未能適應
經濟的變化，在貿易規則制定上未能跟下２１世紀發展的腳步，因此必須對世貿進行改革，令其
爭端解決機制必須按照預期般發揮作用。（ｍｎ）
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