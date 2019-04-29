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29/04/2019 14:49

【脫歐之後】工黨發言人呼籲英國政府在脫歐磋商中降低底線

　　《經濟通通訊社２９日專訊》英國工黨商務發言人表示，政府與反對黨工黨之間就脫歐協議
的談判有成效，但政府需要降低底線。
　　首相文翠珊與歐盟達成的脫歐協議已經三度遭到國會否決，英國政府現希望能與工黨達成共
識，讓協議在國會通過。
　　工黨發言人表示，本周將進一步進行磋商，其中一個癥結是關稅同盟問題，因工黨主張關稅
同盟，而政府認為這與採取獨立貿易政策的意圖相違背。（ｍｎ）

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