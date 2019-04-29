【脫歐之後】工黨發言人呼籲英國政府在脫歐磋商中降低底線

《經濟通通訊社２９日專訊》英國工黨商務發言人表示，政府與反對黨工黨之間就脫歐協議

的談判有成效，但政府需要降低底線。

首相文翠珊與歐盟達成的脫歐協議已經三度遭到國會否決，英國政府現希望能與工黨達成共

識，讓協議在國會通過。

工黨發言人表示，本周將進一步進行磋商，其中一個癥結是關稅同盟問題，因工黨主張關稅

同盟，而政府認為這與採取獨立貿易政策的意圖相違背。（ｍｎ）

