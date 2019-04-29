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即市新聞

29/04/2019 18:29

《台股攻略－馮偉明》台股漲多拉回，今日跌１３點

　　《台股攻略》台股今日（２９日）開平走低，跌１３﹒４１點，收１０９３９﹒０６點，成
交金額為新台幣１１９１﹒５６億元。
　　台股第一季季報陸續公布，業績不如預期的個股面臨漲多修正壓力，電子股今日震盪下跌，
拖累台股回試１０９００點關卡。台積電今日平盤整理，跌０﹒１９％，收新台幣２５９﹒５元
；鴻海自董事長郭台銘宣布參選台灣總統後股價震盪，今日升０﹒４６％，收新台幣８７﹒８元
；大立光跌０﹒６４％，收新台幣４６６５元。金融股方面，富邦金升０﹒４４％，收新台幣
４５﹒７元；國泰金升０﹒２２％，收新台幣４４﹒６元；兆豐金升１﹒３８％，收新台幣
２９﹒３５元；中信金升２﹒２％，收新台幣２０﹒９元。和泰車及裕日車今日收高，帶動汽車
類股指數轉強。全球被動元件龍頭日商村田釋出對景氣轉趨保守的看法，市場憂慮台廠轉單的需
求恐將延後，被動元件族群今日賣壓最重。華新科重挫逾９％，國巨、禾伸堂及奇力新跌超過半
根停板。５Ｇ概念股持續漲多拉回，華星光跌超過４％，光環、眾達－ＫＹ跌３％左右，聯鈞跌
超過２％。
　　台股高位有壓力，近日或會持續回試月線支持，要維持「萬一」關卡料不輕易。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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