《台股攻略－馮偉明》台股漲多拉回，今日跌１３點

《台股攻略》台股今日（２９日）開平走低，跌１３﹒４１點，收１０９３９﹒０６點，成

交金額為新台幣１１９１﹒５６億元。

台股第一季季報陸續公布，業績不如預期的個股面臨漲多修正壓力，電子股今日震盪下跌，

拖累台股回試１０９００點關卡。台積電今日平盤整理，跌０﹒１９％，收新台幣２５９﹒５元

；鴻海自董事長郭台銘宣布參選台灣總統後股價震盪，今日升０﹒４６％，收新台幣８７﹒８元

；大立光跌０﹒６４％，收新台幣４６６５元。金融股方面，富邦金升０﹒４４％，收新台幣

４５﹒７元；國泰金升０﹒２２％，收新台幣４４﹒６元；兆豐金升１﹒３８％，收新台幣

２９﹒３５元；中信金升２﹒２％，收新台幣２０﹒９元。和泰車及裕日車今日收高，帶動汽車

類股指數轉強。全球被動元件龍頭日商村田釋出對景氣轉趨保守的看法，市場憂慮台廠轉單的需

求恐將延後，被動元件族群今日賣壓最重。華新科重挫逾９％，國巨、禾伸堂及奇力新跌超過半

根停板。５Ｇ概念股持續漲多拉回，華星光跌超過４％，光環、眾達－ＫＹ跌３％左右，聯鈞跌

超過２％。

台股高位有壓力，近日或會持續回試月線支持，要維持「萬一」關卡料不輕易。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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