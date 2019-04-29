【新股上市】Ｂ＆Ｄ（１７８０）暗盤平開，現報０﹒８９元升６％

《經濟通通訊社２９日專訊》香港土木工程承建商Ｂ＆Ｄ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ

（０１７８０）明日（３０日）於主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒８４元平招

股價，惟現價報０﹒８９元，高招股價５﹒９５％，每手２５００股，不計手續費，每手賺

１２５元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒７７元低招股價８﹒３３％。（ｙｋ）

