內房濠賭發力撐市，港股漲２１３點報２９８１８點，重返廿天線

《經濟通通訊社２９日專訊》議息前港股高開１２５點，其後內房及濠賭有資金追入撐市，

帶動港發力重上廿天線。現時，恆指報２９８１８，升２１３點或升０﹒７２％，重返廿天線（

２９７８８點），主板成交１８４﹒０１億元。

上證綜指報３０９４，升８點或升０﹒２６％，成交９３１﹒１６億元人民幣。

中金發表研究報告指，三四線房地產銷售於第二季度初料見底回升，碧桂園

（０２００７）、潤地（０１１０９）及中海外（００６８８）升２％。

另外，里昂給予升金沙（０１９２８）目標價至４３﹒６８元，但維持「跑輸大市」評級，

股份現漲逾２％。

重磅股方面，匯控（００００５）漲０﹒６７％，報６７﹒４５元；港交所（００３８８）

升０﹒１５％，報２７３﹒２元；騰訊（００７００）揚０﹒７８％，報３８７元；中移動

（００９４１）走高０﹒６７％，報７５﹒５５元；友邦（０１２９９）升０﹒５％，報

８０﹒３元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園 （０２００７） １２﹒７２元 升２﹒４２％

金沙中國（０１９２８） ４３﹒８０元 升２﹒２２％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒６５元 升１﹒９１％

中海外 （００６８８） ２９﹒７５元 升１﹒８８％

中國平安（０２３１８） ９３﹒８５元 升１﹒８４％



中國人壽（０２６２８） ２２﹒３０元 升１﹒８３％

萬洲國際（００２８８） ８﹒９７元 升１﹒７０％

長和 （００００１） ８３﹒３５元 升１﹒６５％

石藥集團（０１０９３） １４﹒９８元 升１﹒６３％

恆基地產（０００１２） ４８﹒９５元 升１﹒５６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

