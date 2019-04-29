《談國論企－黎偉成》須狠狠打擊特朗普強權霸道主義

《談國論企》中國對美國的經貿磋商即使達文本討論的可能達協議階段，但仍然面對特朗普

霸道地在國際事務上，許許多多的美帝國霸權主義劣行間直接所壓，必須堅持平等原則，以謀求

互利多贏的理想效果。否則特廝對華商品加徵的關稅不撤，達「協」亦有等於無，保俄朝傳統高

度緊密關係，加上聯歐日，以抗拒美帝國霸權主義之末日，極力回復國際多邊、多元化的政經以

至自然環境的原有積極性發展，不讓特廝連任！讓世界好過！

我對世情日益擔憂，乃因特朗普以所謂「美國優先」，實際是「美國白人優先」的美帝國霸

權主義惡思劣行，不斷膨脹，使環球政治經濟亂作一團，特別對（一）伊朗的「政策」，對國際

政經有異常重大的壓力和衝擊，甚至有可能引發第三次世界大戰的威脅。特廝繞過美國國會，不

僅不理會、不尊重其他簽約國家，便單方退出《伊朗核協定》，又馬上對伊朗作出「制裁」，和

霸道地「制裁」與伊朗有石油等貿易關係的國家，而且對他國「制裁」之「轄免」權，到５月１

日便告結束，使中東地緣政局惡化，對油價、通脹、利率以至經濟有重大壓力。



＊中東地緣政局勢惡化，通脹油價利率壓力增＊



更是重要的，是（二）朝鮮領導人金正恩於４月２６日與俄羅斯總統普京在海參崴會晤，形

容此為「毫無保留及友善」，又十分明確地指出於２０１９年２月在越南河內與特朗普會晤之美

方「採取單方面、沒有善意的態度」，使朝鮮半島局勢陷入僵局，甚至「面臨可能重回原點的危

險」，此乃「隔山打『牛』」之道，可見美帝國霸權主義超劣。

我對普京與金正恩之會的解讀，重點為（Ｉ）中美經貿磋商進入關鍵階段，中方不想就朝鮮

半島問題「節外生枝」，但又不極之不滿特廝對朝鮮「採取單方面、沒有善意的態度」，由強化

俄朝關係對特廝示警，很有必要。此舉亦屬向美方釋出善意，讓特廝有轉向之餘地，問題是要提

防此廝還是以「美國白人主義」為主導的「黃曆」仍在，故亦須退一步考慮和部署對美方採取強

硬政策，反正撤所謂加徵關稅不平等措施或不改！為何要對特廝之「美國白人帝國霸權主義」低

頭！抗之哉！



＊中俄朝三國若聯手，特朗普連任將勢危＊



由是（ＩＩ）「同志加兄弟」，是為中俄朝三國所要作出的演義：（ｉ）加大原本沒有太密

切經貿聯繫的俄朝關係力度，使三方更加緊密共同發展，更加減低特廝從中謀利之劣舉。亦為

（ｉｉ）中國對美經貿磋商最後階段為之減壓，而可以完全放手對美方爭取應有的平等、互利多

贏的磋商目標。

需要高度注意的，是（三）特朗普是極端個人霸道主義而言而無信、不理人類關係的劣廝，

既退《伊朗核協定》，最新退《武器貿易條約》，此為其「連任」鋪路，就狠狠地打「特」便其

不能連任，就可以天下太平矣！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

