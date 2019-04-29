《異動股》瑞聲上日漲近３％後，現回吐逾１％暫領跌藍籌

《經濟通通訊社２９日專訊》瑞聲科技（０２０１８）上周五（２６日）漲約２﹒６％後，

現逆市回吐１﹒３％，報５３元，跌穿１０天線（５３﹒３４元），暫表現最差藍籌；成交約

４４萬股，涉資２３２２萬元。

現時，恆生指數報２９６８４，上升７９點或上升０﹒２７％，主板成交４６﹒９７億元。

國企指數報１１５３７，上升２７點或上升０﹒２４％。

上證綜指報３０８７﹒０４，上升０﹒６４點或上升０﹒０２％，成交２０３﹒７１億元人

民幣。

深成指報９７４９，下跌３１點或下跌０﹒３２％，成交３７７﹒５５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １３﹒７４元 上升０﹒８８％

華顯光電 （００３３４） ０﹒８０元 下跌５﹒８８％

通達集團 （００６９８） ０﹒８７元 上升１﹒１６％

信利國際 （００７３２） １﹒２８元 下跌１﹒５４％

高偉電子 （０１４１５） １﹒７６元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒０３元 下跌１﹒４７％

富智康 （０２０３８） １﹒２１元 上升０﹒８３％

舜宇光學 （０２３８２） ９６﹒３５元 下跌０﹒９８％

鴻騰精密 （０６０８８） ４﹒１４元 無升跌

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