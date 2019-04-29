《外匯達仁－盧楚仁》五月外匯攻防戰

《外匯達仁》過去一段時間，外匯市場出現了好一陣子的悶局，但估計這悶局在這星期以至

五月份會出現突破性發展。當中美元有機會更上一層樓，令新興市場以至環球金融市場有所負面

影響。



先說三大金融市場心理陰影，第一是日本已開始１０日連假，不少交易員均嚴陣以待，慎防

外匯狙擊者趁勢在市場興風作浪，令日圓急升；第二是鄭少秋有新電視劇播出，市場擔心秋官效

應又再出現；第三是所謂「五窮月」也即將來臨，所以市場避險情緒有所升溫，故此日圓和金價

亦在美元強勢下有所反彈。



＊儲局無減息壓力，美元睇高一線＊



至於所謂「五窮月」要注意的事項也十分多，打頭炮的是５月１日開始美國便禁止所有國家

進口伊朗石油，違反的會被美國制裁，而最重要的要看伊朗會否真的馬上封鎖霍爾木茲海峽而引

發軍事衝突，若然會的話，定必引起金融市場劇烈動盪。相反，若戲劇化地出現美伊和解的話，

相信也會觸發油價大跌。而５月１日晚上聯儲局的議息會議，估計今次鮑威爾在會後不會再釋放

鴿派言論，原因是美國經濟數據有所改善，美股亦有不錯的表現，加上油價和豬肉價格急升帶動

美國ＰＰＩ急升，令通脹有所升溫。故以目前形勢來說，美國完全沒有減息壓力，故此我對短期

美元後市睇高一線。



另一方面，中美貿易談判估計在五月亦會到尾聲，但值得一提，市場已１００％預期可以和

解而達成某一些協議，所以這沒有什麼炒作的空間。反而，如果臨門一腳被破壞而達不成協議的

話，這才有負面的炒作空間。除了聯儲局議息值得關注外，澳洲和紐西蘭分別會在５月７日和８

日有議息會議，因應澳洲經濟和通脹分別轉差，估計澳洲央行會在這次議息聲明中釋放強烈鴿派

的訊息令澳元受壓。另一邊廂，紐西蘭央行則在上次議息聲明中，擺明車馬說未來會減息，所以

亦要有心理準備紐西蘭會宣布減息，而最重要的是紐西蘭央行會後是否說明是減息周期的開始，

若果是的話，相信紐元便會有排跌。



在選舉方面，澳洲在５月１８日大選，估計在野工黨很大機會勝出令澳元進一步受壓，原因

是在野工黨的政綱左傾，令商界和金融界十分不安。另外，英國方面也值得注意的是，英倫銀行

在５月２日進行議息會議，５月２０日有地方選舉，如果工黨取得大勝的話，亦會對英鎊構成壓

力。除此之外，亦不排除文翠珊宣布提前舉行大選。更加要關注蘇格蘭又再醞釀明年舉行獨立公

投，若成功舉辦獨立公投的話，對英鎊亦會造成重創。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

