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即市新聞

29/04/2019 17:15

《外匯達仁－盧楚仁》五月外匯攻防戰

　　《外匯達仁》過去一段時間，外匯市場出現了好一陣子的悶局，但估計這悶局在這星期以至
五月份會出現突破性發展。當中美元有機會更上一層樓，令新興市場以至環球金融市場有所負面
影響。
　
　　先說三大金融市場心理陰影，第一是日本已開始１０日連假，不少交易員均嚴陣以待，慎防
外匯狙擊者趁勢在市場興風作浪，令日圓急升；第二是鄭少秋有新電視劇播出，市場擔心秋官效
應又再出現；第三是所謂「五窮月」也即將來臨，所以市場避險情緒有所升溫，故此日圓和金價
亦在美元強勢下有所反彈。

＊儲局無減息壓力，美元睇高一線＊

　　至於所謂「五窮月」要注意的事項也十分多，打頭炮的是５月１日開始美國便禁止所有國家
進口伊朗石油，違反的會被美國制裁，而最重要的要看伊朗會否真的馬上封鎖霍爾木茲海峽而引
發軍事衝突，若然會的話，定必引起金融市場劇烈動盪。相反，若戲劇化地出現美伊和解的話，
相信也會觸發油價大跌。而５月１日晚上聯儲局的議息會議，估計今次鮑威爾在會後不會再釋放
鴿派言論，原因是美國經濟數據有所改善，美股亦有不錯的表現，加上油價和豬肉價格急升帶動
美國ＰＰＩ急升，令通脹有所升溫。故以目前形勢來說，美國完全沒有減息壓力，故此我對短期
美元後市睇高一線。
　
　　另一方面，中美貿易談判估計在五月亦會到尾聲，但值得一提，市場已１００％預期可以和
解而達成某一些協議，所以這沒有什麼炒作的空間。反而，如果臨門一腳被破壞而達不成協議的
話，這才有負面的炒作空間。除了聯儲局議息值得關注外，澳洲和紐西蘭分別會在５月７日和８
日有議息會議，因應澳洲經濟和通脹分別轉差，估計澳洲央行會在這次議息聲明中釋放強烈鴿派
的訊息令澳元受壓。另一邊廂，紐西蘭央行則在上次議息聲明中，擺明車馬說未來會減息，所以
亦要有心理準備紐西蘭會宣布減息，而最重要的是紐西蘭央行會後是否說明是減息周期的開始，
若果是的話，相信紐元便會有排跌。
　
　　在選舉方面，澳洲在５月１８日大選，估計在野工黨很大機會勝出令澳元進一步受壓，原因
是在野工黨的政綱左傾，令商界和金融界十分不安。另外，英國方面也值得注意的是，英倫銀行
在５月２日進行議息會議，５月２０日有地方選舉，如果工黨取得大勝的話，亦會對英鎊構成壓
力。除此之外，亦不排除文翠珊宣布提前舉行大選。更加要關注蘇格蘭又再醞釀明年舉行獨立公
投，若成功舉辦獨立公投的話，對英鎊亦會造成重創。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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