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即市新聞

29/04/2019 11:43

《異動股》五一黃金周將至，金沙（１９２８）升４％創１０個月高

　　《經濟通通訊社２９日專訊》金沙中國（０１９２８）現價升３﹒６２％，報４４﹒４元；
成交約６４６萬股，涉資２﹒８３億元。盤中高見４４﹒４５元，創１０個月高。
　　內地即將迎來五一黃金周假期，港股濠賭板塊受振奮，有指五月份澳門酒店已一房難求，其
中金沙城假日酒店最低房價高達３１０３﹒２２元，較復活節１５７３﹒２元高出近１倍。實德
環球（００４８７）副主席馬浩文曾表示，五一時期的酒店房間很早已預訂滿，只剩下小量房間
供貴賓廳客人使用。
　　　　實德環球最新升１﹒９６％，報０﹒２６元。
　　現時，恆生指數報２９８２８，升２２３點或升０﹒７５％，主板成交３８６﹒５６億元。
上證綜合指數報３０８３，跌３點或跌０﹒１１％，成交１８４０﹒３１億元人民幣。

　　表列一線賭股股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　４４﹒４０元　　　升３﹒６２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　６０﹒３０元　　　升２﹒４６％
　　新濠國際（００２００）　　１９﹒３４元　　　升２﹒３３％
　　澳博控股（００８８０）　　　９﹒４７元　　　升２﹒０５％
　　永利澳門（０１１２８）　　２３﹒３０元　　　升５﹒６７％
　　美高梅中國（０２２８２）　１６﹒５６元　　　升３﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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