《異動股》五一黃金周將至，金沙（１９２８）升４％創１０個月高

《經濟通通訊社２９日專訊》金沙中國（０１９２８）現價升３﹒６２％，報４４﹒４元；

成交約６４６萬股，涉資２﹒８３億元。盤中高見４４﹒４５元，創１０個月高。

內地即將迎來五一黃金周假期，港股濠賭板塊受振奮，有指五月份澳門酒店已一房難求，其

中金沙城假日酒店最低房價高達３１０３﹒２２元，較復活節１５７３﹒２元高出近１倍。實德

環球（００４８７）副主席馬浩文曾表示，五一時期的酒店房間很早已預訂滿，只剩下小量房間

供貴賓廳客人使用。

實德環球最新升１﹒９６％，報０﹒２６元。

現時，恆生指數報２９８２８，升２２３點或升０﹒７５％，主板成交３８６﹒５６億元。

上證綜合指數報３０８３，跌３點或跌０﹒１１％，成交１８４０﹒３１億元人民幣。



表列一線賭股股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ４４﹒４０元 升３﹒６２％

銀河娛樂（０００２７） ６０﹒３０元 升２﹒４６％

新濠國際（００２００） １９﹒３４元 升２﹒３３％

澳博控股（００８８０） ９﹒４７元 升２﹒０５％

永利澳門（０１１２８） ２３﹒３０元 升５﹒６７％

美高梅中國（０２２８２） １６﹒５６元 升３﹒６３％

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（ｕｌ）

