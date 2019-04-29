  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 15:09

《異動股》ＭＩ能源（１５５５）飆約７９％，暫四日累升近４倍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）現價急升７８﹒５７％，報０﹒３元
，暫升幅最大個股；成交約３﹒７０億股，涉資９１０５萬元。該股最近四個交易日成交急升，
以現價計，累積升幅高達３﹒６２倍。
　　ＭＩ能源上周五（２６日）公布，公司已於上周四（２５日）悉數償還到期之５億美元、
７﹒５％優先票據，票據剩餘本金總額另加應計利息共計５２５６﹒４９萬美元。公司概無任何
尚未償還的２０１９年票據，而該２０１９年到期票據將被註銷並從新加坡證券交易所正式上市
公司名單上除牌。
　　現時，恆指報２９８５０，上升２４５點或上升０﹒８３％，主板成交５７４﹒７２億元。
　　國企指數報１１６１７，上升１０６點或上升０﹒９２％。
　　上證綜指收報３０６２，跌２３點或跌０﹒７７％，成交２８９０億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　　（００３８６）　　　６﹒００元　　　上升０﹒３３％
　　聯合能源　（００４６７）　　　１﹒４５元　　　下跌２﹒０３％
　　中石油　　（００８５７）　　　５﹒０４元　　　下跌０﹒２０％
　　中海油　　（００８８３）　　１４﹒６０元　　　上升１﹒２５％

　　光匯石油　（００９３３）　　　１﹒５０元　　　無升跌
　　中石化煉化（０２３８６）　　　７﹒５９元　　　上升０﹒２６％
　　中海油服　（０２８８３）　　　８﹒４９元　　　下跌１﹒８５％
　　中集安瑞科（０３８９９）　　　７﹒７９元　　　下跌０﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道29/04/2019
《開市Good Morning》涂國彬料聯儲局年內不加息不減息
FOCUS29/04/2019
【FOCUS】中美靚數據難近觀 關注聯儲降息門檻
興證快訊29/04/2019
港股受制三萬點關口
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金