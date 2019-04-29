《異動股》ＭＩ能源（１５５５）飆約７９％，暫四日累升近４倍

《經濟通通訊社２９日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）現價急升７８﹒５７％，報０﹒３元

，暫升幅最大個股；成交約３﹒７０億股，涉資９１０５萬元。該股最近四個交易日成交急升，

以現價計，累積升幅高達３﹒６２倍。

ＭＩ能源上周五（２６日）公布，公司已於上周四（２５日）悉數償還到期之５億美元、

７﹒５％優先票據，票據剩餘本金總額另加應計利息共計５２５６﹒４９萬美元。公司概無任何

尚未償還的２０１９年票據，而該２０１９年到期票據將被註銷並從新加坡證券交易所正式上市

公司名單上除牌。

現時，恆指報２９８５０，上升２４５點或上升０﹒８３％，主板成交５７４﹒７２億元。

國企指數報１１６１７，上升１０６點或上升０﹒９２％。

上證綜指收報３０６２，跌２３點或跌０﹒７７％，成交２８９０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化 （００３８６） ６﹒００元 上升０﹒３３％

聯合能源 （００４６７） １﹒４５元 下跌２﹒０３％

中石油 （００８５７） ５﹒０４元 下跌０﹒２０％

中海油 （００８８３） １４﹒６０元 上升１﹒２５％



光匯石油 （００９３３） １﹒５０元 無升跌

中石化煉化（０２３８６） ７﹒５９元 上升０﹒２６％

中海油服 （０２８８３） ８﹒４９元 下跌１﹒８５％

中集安瑞科（０３８９９） ７﹒７９元 下跌０﹒１３％

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（ｙｋ）

