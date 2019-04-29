【本港經濟】陳茂波：本港首季增長放慢屬可預期，對未來仍具信心

《經濟通通訊社２９日專訊》財政司司長陳茂波表示，本港首季經濟增長將會有所放慢屬可

預期，但對未來仍然充滿信心。他又相信，中美貿易談判的結果將對本港及環球經濟有提振作用

。

陳茂波在一個論壇致辭時表示，隨著高鐵及港珠澳大橋在去年開通後，粵港澳三地居民的往

來將更方便及頻密，對金融服務的需求亦將更殷切，因此政府積極推動完善大灣區金融服務的配

置，讓三地居民在消費、交通、理財服務等方面都能做到無縫對接。

他指，本港擁有成熟的資本市場，並有穩健的金融制度，以及與國際接軌的金融監管制度，

為企業創造理想的營商環境。全球１００大銀行當中有７０多間在本港營運，而２０大的保險公

司亦有１３間在本港有業務，本港亦是亞洲首屈一指的資產管理樞紐，管理的資產規模超過２４

萬億元，當中超過三分之二的資金來自海外。

他又指，本港的金融科技亦正在發展，本港有超過５５０間金融科技公司，業務覆蓋大數據

、區塊鏈及移動支付等，不少世界知名的實驗室及企業都選擇在本港落戶，而２０１４至

２０１８億，投資在本港科創企業的資金已經累積超過１１億美元，比新加坡超出６０％。

他又提到，金管局早前發出４個虛擬銀行牌照，相信相關公司將會在６至７個月內推出服務

，而局方亦正在審批４間申請，相信亦會很快推出，又指虛擬銀行有利本港提升國際金融中心的

競爭力。（ｓｋ）

