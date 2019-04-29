【駐京專電】人行發行２０１９年版第五套人民幣，調整防偽特徵

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國人民銀行公告，發行２０１９年版第

五套人民幣５０元、２０元、１０元、１元紙幣和１元、５角、１角硬幣，在保持現行第五套人

民幣主圖案等相關要素不變的前提下，對票（幣）面效果、防偽特徵及其布局等進行了調整，採

用先進的防偽技術，提高防偽能力和印製質量，使公眾和自助設備易於識別。

人行稱，為提高人民幣防偽能力和流通壽命，目前選擇面額較低、流通量較小的５元紙幣進

行相關新技術的應用研究，其發行工作另做安排。

