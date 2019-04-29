《午市前瞻》五一假期前港股欠上升動力，或需回落至２９５００點

《經濟通通訊社２９日專訊》美國上周五（２６日）公布首季經濟增長達３﹒２％，遠勝預

期的２％，帶動美股三大指數上漲，其中標指及納指創收市新高，前者收高１３點或０﹒５％，

報２９３９點；後者揚２７點或０﹒３％，報８１４６點；道指收升８１點或０﹒３％，報

２６５４３點。

港股今早隨外圍造好，高開１２５點報２９７３０點，其後濠賭股、內房股，以及今日將公

布季度業績的平保（０２３１８）有追捧，港股最多曾見２９８６４點升２５９點，重上廿線

（約２９７９１點），半日收報２９８１９，升２１４點或升０﹒７３％，主板成交

４０５﹒０５億元。國企指數報１１６０１，升０﹒７８％或升９０點。

Ａ股在五一長假前受壓，上證半日收報３０８３，跌３點或跌０﹒１１％，半日成交

１８４０﹒３１億元人民幣。

本港重磅股方面，騰訊（００７００）漲１﹒４６％，報３８９﹒６元；匯控（００００５

）微升０﹒３８％，報８０﹒２元。港交所（００３８８）升０﹒６７％，報６７﹒４５元。友

邦（０１２９９）漲０﹒１５％，報２７３﹒２元。平保日內公布業績，股價有追捧，半日升１

﹒８４％，報９３﹒８５元。



＊五一長假前炒起濠賭股，金沙升４％半日最佳藍籌股＊



濠賭股在五一長假前炒起，其中金沙（０１９２８）升４﹒０８％，報４４﹒６元，為半日

表現最佳藍籌；美高梅（０２２８２）亦漲４﹒１３％，報１６﹒６４元；銀娛（０００２７）

升３﹒１４％，報６０﹒７元；永利澳門（０１１２８）揚５﹒６７％，報２３﹒３元；新濠國

際（００２００）升２﹒２２％，報１９﹒３２元；澳博（００８８０）升２﹒４８％，報

９﹒５１元。

內房股有追捧，其中碧桂園（０２００７）升２﹒２５％，報１２﹒７元；中海外

（００６８８）走高１﹒８８％，報２９﹒７５元；潤地（０１１０９）升１﹒９１％，報

３４﹒６５元；萬科（０２２０２）揚１﹒８２％，報３０﹒７５元；中國恆大（０３３３３）

升１﹒４２％，報２５﹒０５元

手機設備股受壓，瑞聲（０２０１８）跌２﹒６１％，報５２﹒３元，為半日最差藍籌；舜

宇（０２３８２）軟０﹒６７％，報９６﹒６５元；比亞迪電子（００２８５）首季純利跌逾

１６％，半日仍升２﹒６４％，報１３﹒９８元；華顯光電（００３３４）急挫８﹒２４％，報

０﹒７８元；高偉電子（０１４１５）跌２﹒８４％，報１﹒７１元



＊民航局打破歐美航線一線一企限制，國航升冠國指股＊



國際油價下跌，加上中國民航局公布新一輪國際航線申請評分結果，其中東航

（００６７０）及國航（００７５３）同時獲批上海至倫敦航線，是近年來首次有航空公司突破

「歐美航線一線一企」的限制，由超過一家中方承運人執飛。受消息帶動，國航（００７５３）

升３﹒０９％，報９﹒３４元，為表現最佳國指股；東航（００６７０）揚２﹒４３％，報

５﹒４９元；南航（０１０５５）走高３﹒２９％，報６﹒９元。

基建鐵路股普漲，其中中國鐵建（０１１８６）升幅顯著，半日揚４﹒０２％，報９﹒３１

元；中國中鐵（００３９０）升２﹒８％，報６﹒２５元；中交建（０１８００）升

０﹒９２％，報７﹒６７元；中國中冶（０１６１８）升０﹒９３％，報２﹒１６元；

中國中車（０１７６６）升０﹒８７％，報６﹒９８元；中車時代（０３８９８）則跌１％，報

３９﹒５元；中國通號（０３９６９）走低２﹒７２％，報５﹒７２元。



＊長飛光纖首季少賺三成二，半日急挫近半成＊



Ａ股下跌，中資券商股受壓，其中中信証券（０６０３０）跌１﹒１５％，報１７﹒１６元

，為半日表現最差國指股；華泰六八八六（０６８８６）跌０﹒９３％，報１４﹒８４元；

廣發証券（０１７７６）軟０﹒７３％，報１０﹒８２元；海通證券（０６８３７）走低

０﹒２％，報１０﹒１４元；中國銀河（０６８８１）跌１﹒９１％，報５﹒１４元；

中信建投（０６０６６）跌２﹒９％，報６﹒７元。

５Ｇ設備股有沽壓，其中長飛光纖光纜（０６８６９）首季少賺三成二，半日挫４﹒５％，

報１９﹒１元；中通服（００５５２）跌２﹒３％，報６﹒３８元；南京熊貓（００５５３）走

低３﹒４７％，報３﹒３４元；鐵塔（００７８８）穿十天線（約２﹒１５９元），半日軟

０﹒７９％，報２﹒１４元；摩比發展（００９４７）走低１﹒６７％，報１﹒１８元；京信通

信（０２３４２）跌１﹒０３％，報１﹒９２元；南方通信（０１６１７）跌１﹒１％，報

４﹒５元。

三大中資電訊商個別發展，中移動（００９４１）再升０﹒４％，報７５﹒３５元；

中電信（００７２８）跌０﹒４９％，報４﹒０９元；中聯通（００７６２）跌１﹒３８％，報

９﹒３２元。



＊郭家耀：本周聯儲局議息，本地地產股或借消息反彈＊



港股今早收復廿天線，正榮金融業務部副總裁郭家耀向《經濟通通訊社》分析，相信港股今

日由於部份板塊公布的季績表現造好，及美國公布的經濟數據好而上漲。惟他表示港股今早成交

力度未見支持，加上臨近五一長假期，在缺乏Ａ股的動力下，港股短期可能需要回落到

２９０００至２９５００的水平。

個股方面，平保將於今日公布季績，郭指受惠Ａ股首季表現造好，相信該股的業績會符合市

場預期，投資者宜留意該股在金融科技及業務分拆上的進展。他指現時平保處於歷史高位，投資

者宜在公布季績後再作部署。

本周聯儲局將公布議息結果，早前美國在多項經濟數據向好，惟郭家耀認為聯儲局仍偏向維

持利率不變，投資者可留意聯儲局是否仍維持「鴿派」論調。他認為對於息口較敏感的本地地產

股可以留意，因該板塊在早前略見回吐，本周或可借議息結果反彈，其中郭家耀較看好新地

（０００１６）的走勢，因其股價現時仍屬平宜，投資者可於現價買入。（ｓｃ）

