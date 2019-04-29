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29/04/2019 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》郭台銘參選台灣總統，利益衝突難釋疑慮

　　《娥姐錦囊》在台灣，鴻海董事長郭台銘參選總統的消息，震動政壇，鴻海股價亦順勢炒高
，本月累升近兩成，雖然郭作為成功商人，能力無容置疑，但他一旦從政，將涉及巨大利益衝突
，尤其集團在中國大陸有不少生意，民眾對他能否維護台灣利益心存疑慮，所以郭台銘未必是總
統最佳人選。
　　國民黨兩大王牌郭台銘和高雄市長韓國瑜，都以「拼經濟」為口號，而且兩人對中國大陸均
無太大敵意，現階段看來，似乎韓國瑜勝算較高，因他無需面對千絲萬縷的商業利益關係，不排
除郭最終會將支持票過戶韓國瑜，為他人作嫁衣裳。
　　另外，鴻海在未有清晰接班人下，郭台銘突然宣布參選，也令人懷疑他未作周詳準備，雖然
日常營運工作可以交予他人，但在重大決策時，還待話事人拍板，郭一旦出任總統，便不得不與
鴻海切割，以免因利益衝突而招人話柄，甚至惹來反對黨攻擊。
　　儘管鴻海股價隨著郭台銘宣布參選而水漲船高，但不少分析師都擔心智能手機需求見頂，可
能令鴻海前景蒙上陰影，不過鴻海一直走來，往績良好，業務規模亦大，相信集團將可透過調整
策略，適應市場變化。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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