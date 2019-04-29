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即市新聞

29/04/2019 15:42

《美元走勢－羅明立》美元技術走勢突破，買入仍為優先考慮

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒７２　　　１１１﹒５１　　　１１１﹒５９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１６６　　　１﹒１１４０　　　１﹒１１４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４６　　　１﹒２９１３　　　１﹒２９１７
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０２０４　　　１﹒０１８０　　　１﹒０１９５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５０　　　７﹒８４１８　　　７﹒８４１８

　　《美元走勢》美國首季國內生產總值ＧＤＰ初值按年增長加快至３﹒２％，增速遠高於市場
預期的２％，是近６個月以來最快增速，亦是自２０１５年以來最佳的首季表現，主要受惠於貿
易及庫存增加。不過，美聯儲通脹指標的核心個人消費支出物價指數，首季升幅持續收窄至
１﹒３％，逐步遠離局方２％目標。某程度或反映當地經濟於進行貿易談判期間，以及政府停擺
事件解決後，可能出現的短期亢奮現象。更甚是全球其他經濟體表現則反向下行，於全球經濟過
於集中的情況下，或使未來美聯儲於制定貨幣政策時陷於兩難局面。根據利率期貨顯示，１２月
減息的機會高達６６％，市場再次不相信美聯儲現時的判斷。美匯指數受強勁的經濟收據推動，
升至９８﹒３水平。
　　美元突破技術阻力後暫時未見較大升幅，只維持高位震盪。考慮到今次破位確實並非出現新
的推動因素，投資者跟進較為審慎亦屬正常。但既然首季經濟增長理想，技術走勢突破，仍然應
以買入美元為優先考慮。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１２﹒００　　　１１０﹒８０　　　１１２﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　賣出加元　　１﹒３４５０　　　１﹒３５８０　　　１﹒３４００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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