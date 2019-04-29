《美元走勢－羅明立》美元技術走勢突破，買入仍為優先考慮

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒７２ １１１﹒５１ １１１﹒５９

歐元╱美元 １﹒１１６６ １﹒１１４０ １﹒１１４９

英鎊╱美元 １﹒２９４６ １﹒２９１３ １﹒２９１７

美元╱瑞郎 １﹒０２０４ １﹒０１８０ １﹒０１９５

美元╱港元 ７﹒８４５０ ７﹒８４１８ ７﹒８４１８



《美元走勢》美國首季國內生產總值ＧＤＰ初值按年增長加快至３﹒２％，增速遠高於市場

預期的２％，是近６個月以來最快增速，亦是自２０１５年以來最佳的首季表現，主要受惠於貿

易及庫存增加。不過，美聯儲通脹指標的核心個人消費支出物價指數，首季升幅持續收窄至

１﹒３％，逐步遠離局方２％目標。某程度或反映當地經濟於進行貿易談判期間，以及政府停擺

事件解決後，可能出現的短期亢奮現象。更甚是全球其他經濟體表現則反向下行，於全球經濟過

於集中的情況下，或使未來美聯儲於制定貨幣政策時陷於兩難局面。根據利率期貨顯示，１２月

減息的機會高達６６％，市場再次不相信美聯儲現時的判斷。美匯指數受強勁的經濟收據推動，

升至９８﹒３水平。

美元突破技術阻力後暫時未見較大升幅，只維持高位震盪。考慮到今次破位確實並非出現新

的推動因素，投資者跟進較為審慎亦屬正常。但既然首季經濟增長理想，技術走勢突破，仍然應

以買入美元為優先考慮。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒８０ １１２﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８０ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 賣出加元 １﹒３４５０ １﹒３５８０ １﹒３４００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

