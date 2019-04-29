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29/04/2019 09:12

【移交逃犯】反修例遊行民陣估逾１３萬人參與，林鄭上任後新高

　　民間人權陣線昨午（２８日）發起遊行，反對政府修訂逃犯條例。民陣估計逾１３萬人參與
，警方估計最高峰時有近２﹒３萬人。這是特首林鄭月娥上任後，遊行人數最多的一次。
　　署理特首張建宗強調修例有實際需要，認為現時市民的部分憂慮，是出於未明白實際情況。
政府發言人指，知道社會對修例建議有不同看法，政府會在法案委員會繼續解釋修例建議，交換
意見。民陣則表示，不排除發起包圍立法會。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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