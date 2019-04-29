  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2019 12:55

【本港樓市】太古城相連單位２８８０萬成交，實呎價２﹒１７萬

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，太古城４月至今錄得２５宗成交，分行促成成
交單位為太古城衛星閣中層Ｆ室及Ｇ室，實用面積１３２８平方呎，建築面積１５１４平方呎，
原則２個單位均為３房間隔，可望園景、池景及海景。業主以２８８０萬元將單位交吉易手，折
合平均實用呎價２１６８７元。
　　買家屬於用家。原業主於２００６年５月分別以３７０萬元買入Ｆ室及３８０萬元買入Ｇ室
，持貨１３年，帳面獲利２１３０萬元，單位升值２８４％。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS29/04/2019
【FOCUS】中美靚數據難近觀 關注聯儲降息門檻
國際動態29/04/2019
日新皇德仁後日即位 總開支逾11億
生財有道26/04/2019
【自願醫保】標準計劃保障不足 自願醫保外還有其他選擇？（有片）
生財有道26/04/2019
【嚟緊炒D乜】中興業務迅速重回正軌 業績料大增股價上望29元
中國故事26/04/2019
【一帶一路】一文解讀習近平「一帶一路」論壇開幕式演說
FOCUS26/04/2019
【FOCUS】央媽繞口令式糾偏 結構性放水保「慢牛」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金