《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，太古城４月至今錄得２５宗成交，分行促成成
交單位為太古城衛星閣中層Ｆ室及Ｇ室，實用面積１３２８平方呎，建築面積１５１４平方呎，
原則２個單位均為３房間隔，可望園景、池景及海景。業主以２８８０萬元將單位交吉易手，折
合平均實用呎價２１６８７元。
買家屬於用家。原業主於２００６年５月分別以３７０萬元買入Ｆ室及３８０萬元買入Ｇ室
，持貨１３年，帳面獲利２１３０萬元，單位升值２８４％。（ｂｉ）
29/04/2019 12:55
【本港樓市】太古城相連單位２８８０萬成交，實呎價２﹒１７萬
《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產表示，太古城４月至今錄得２５宗成交，分行促成成
交單位為太古城衛星閣中層Ｆ室及Ｇ室，實用面積１３２８平方呎，建築面積１５１４平方呎，
原則２個單位均為３房間隔，可望園景、池景及海景。業主以２８８０萬元將單位交吉易手，折
合平均實用呎價２１６８７元。
買家屬於用家。原業主於２００６年５月分別以３７０萬元買入Ｆ室及３８０萬元買入Ｇ室
，持貨１３年，帳面獲利２１３０萬元，單位升值２８４％。（ｂｉ）
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