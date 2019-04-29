【本港樓市】新盤成焦點，十大屋苑周末成交減少

《經濟通通訊社２９日專訊》新盤搶鏡，拖累十大屋周末成交減少，其中，中原地產十大屋

苑本周末合共錄得７成交，按周跌１２﹒５％，港島區錄得４宗，九龍區錄得２宗，新界區僅錄

得１宗成交，創１１周新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場錄得超過２００宗成交，新

界東新盤海日灣ＩＩ銷情理想，大量搶去新界區二手客源，特別是中小型物業的購買力。現時二

手市場缺盤，業主叫價態度強硬，買家更傾向選擇更多的一手市場覓盤，同時亦可選用低首期的

按揭計劃。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（４月２７至４月２８日）十大指標屋苑累

錄４宗二手買賣個案，較上周末（４月２０至４月２１日）的７宗，按周減少３宗或４３％，創

今年周末成交量新低。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本周末錄得的二手成交宗數進一步下跌，主

要是受到將軍澳新盤ＭＯＮＴＡＲＡ開價所影響，整個市場的焦點都集中在一手新盤身上，令到

二手市場被忽略，成交量自然減少。

不過，據美聯物業分行統計，１０大藍籌屋苑在剛過去的周末合共錄得約９宗買賣成交，較

上周末上升約１２﹒５％，當中４個屋苑「零成交」。至於按１５大屋苑計算，周末２天則錄得

約１２宗買賣成交，較上周末約１０宗上升約２０％。（ｃｌ）

