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29/04/2019 16:33

【本港經濟】３月出口跌幅收窄至１﹒２％勝預期，首季跌２﹒４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府統計處公布，今年３月份，本港商品整體出口貨值為
３４３６億元，按年下跌１﹒２％，較２月跌６﹒９％及市場預測下跌２﹒６％為佳，而３月份
商品進口貨值為４０２９億元，按年跌幅亦由２月的３﹒８％收窄至０﹒１％。今年３月份錄得
有形貿易逆差５９２億元，相等於商品進口貨值的１４﹒７％。
　　今年第一季的商品整體出口貨值較去年同期下跌２﹒４％。同時，商品進口貨值下跌
３﹒２％。首季錄得有形貿易逆差１１８７億元，相等於商品進口貨值的１１﹒４％。經季節性
調整的數字顯示，今年第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得２﹒１％的跌幅。同時，
商品進口貨值下跌２﹒４％。

＊首季輸往美國跌８﹒５％＊

　　今年３月，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌６％。此地區內，輸往部分主要目的地的整體
出口貨值錄得跌幅，尤其是印度（跌１１﹒２％）和中國內地（內地）（跌１０﹒１％）。除亞
洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升
２９﹒４％）和德國（升１５﹒９％）。同時，輸往美國的整體出口貨值則下跌０﹒３％。
　　今年第一季，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是印度（跌
２８﹒４％）、台灣（跌１１﹒３％）、美國（跌８﹒５％）、內地（跌６﹒６％）和日本（跌
３﹒２％）。

＊政府：外圍貿易環境短期內仍充滿挑戰＊

　　政府發言人表示，由於不利的外圍環境繼續打擊區內的製造業和貿易活動，近月商品出口繼
續疲弱，３月商品出口貨值按年下跌１﹒２％，第一季合計下跌２﹒４％。外圍貿易環境在短期
內將仍充滿挑戰。雖然美國與內地的貿易談判據報取得進展，但環球經濟受各種不明朗因素困擾
下已失去一些動力。政府會繼續保持警覺。（ｃｌ）

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