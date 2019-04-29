【新股上市】海天地悅旅：與郭少明是好友，會與莎莎尋求合作機會

《經濟通通訊社２９日專訊》旅遊集團海天地悅旅（０１８３２）明天招股，獲莎莎國際

（００１７８）主席郭少明旗下Ｓｕｎｒｉｓｅ Ｈｅｉｇｈｔ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ為

基石投資者，集團執行董事、董事會副主席兼行政總裁陳亨利表示，他與郭少明為好朋友，而莎

莎亦是香港成功零售品牌，將會與莎莎尋求合作機會。

另外，集團計劃把旗下３間度假村分階段翻新，分別於２０１９、２０２０及２０２１年翻

新Ｆｉｅｓｔａ Ｒｅｓｏｒｔ Ｇｕａｍ、Ｋａｎｏａ Ｒｅｓｏｒｔ及Ｆｉｅｓｔａ

Ｒｅｓｏｒｔ Ｓａｉｐａｎ。集團執行董事蘇陳詩婷表示，在翻新的程序上會先翻新公共場所

，有助度假村的房價提升，並相信在翻新期間，Ｇｕａｍ入住率不會低於７０％，而整體入住率

不會低於８５％。她又料，翻新的回本期為６至８年。

在發展方向上，集團期望定位為高端市場，故提升平均房價，蘇陳詩婷指，房價由１４０美

元提升至１８０美元，升幅不算太大，加上高端市場有需求，相信定位能配合集團發展。

集團去年利潤有所下跌，集團財務總監兼公司秘書張碧珊解釋，由於去年有一次性發展開支

，加上去年多開５間新品牌店，導致整體利潤被拉低，但認為仍屬合理水平。（ｊｏ）

