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29/04/2019 17:55

【新股上市】海天地悅旅：與郭少明是好友，會與莎莎尋求合作機會

　　《經濟通通訊社２９日專訊》旅遊集團海天地悅旅（０１８３２）明天招股，獲莎莎國際
（００１７８）主席郭少明旗下Ｓｕｎｒｉｓｅ　Ｈｅｉｇｈｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ為
基石投資者，集團執行董事、董事會副主席兼行政總裁陳亨利表示，他與郭少明為好朋友，而莎
莎亦是香港成功零售品牌，將會與莎莎尋求合作機會。
　　另外，集團計劃把旗下３間度假村分階段翻新，分別於２０１９、２０２０及２０２１年翻
新Ｆｉｅｓｔａ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｇｕａｍ、Ｋａｎｏａ　Ｒｅｓｏｒｔ及Ｆｉｅｓｔａ　
Ｒｅｓｏｒｔ　Ｓａｉｐａｎ。集團執行董事蘇陳詩婷表示，在翻新的程序上會先翻新公共場所
，有助度假村的房價提升，並相信在翻新期間，Ｇｕａｍ入住率不會低於７０％，而整體入住率
不會低於８５％。她又料，翻新的回本期為６至８年。
　　在發展方向上，集團期望定位為高端市場，故提升平均房價，蘇陳詩婷指，房價由１４０美
元提升至１８０美元，升幅不算太大，加上高端市場有需求，相信定位能配合集團發展。
　　集團去年利潤有所下跌，集團財務總監兼公司秘書張碧珊解釋，由於去年有一次性發展開支
，加上去年多開５間新品牌店，導致整體利潤被拉低，但認為仍屬合理水平。（ｊｏ）

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