《再戰明天》聯儲局開始兩天決策會議，美貿易代表往京展貿易談判

《經濟通通訊社２９日專訊》明晨（３０日），美聯儲的聯邦公開市場委員會展開為期兩天

的利率會議（至５月１日）。明日，美國貿易代表萊特希澤和財長努欽前往北京參加貿易談判。



＊美國貿易代表往北京參加貿易談判，聯儲局開始議息＊



明晨於美股收市後，Ａｌｐｈａｂｅｔ派業績。

明晚於美股開市前公布業績的大企業有：麥當勞、通用電氣、通用汽車、輝瑞和康菲石油公

司等。

在外圍重要經濟活動上，明日，美國貿易代表萊特希澤和財長努欽前往北京參加貿易談判。

本港時間明晚１１：００ｐｍ，加拿大央行總裁波洛茲、加拿大央行高級副總裁威爾金斯出

席下議院財政委員會聽證會。

明午３：４０ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在２０１９年金融創新全球峰會發表主旨演講

。明晨，美聯儲的聯邦公開市場委員會展開為期兩天的利率會議（至５月１日）。

明日，日本明仁天皇退位。



＊內地公布製造業採購經理人指數＊



明日日本股市假期休市。

在數據方面，明早９：００ａｍ，中國公布４月製造業採購經理人指數，料維持於５０﹒５

；非製造業採購經理人指數料由５４﹒８升上５５。

明午１：３０ｐｍ，法國公布第一季國內生產總值，季率料維持於０﹒３％；年率料由１％

升上１﹒１％。２：００ｐｍ，德國公布３月進口物價，月率料由０﹒３％升上０﹒４％；年率

料由１﹒６％升上２﹒１％。２：４５ｐｍ，法國公布４月消費者物價指數，月率料由０﹒８％

下滑至０﹒３％；年率料由１﹒１％升上１﹒２％。

４：００ｐｍ，台灣公布第一季國內生產總值，年率料由１﹒７８％下滑至１﹒４％。

５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒２％升上

０﹒３％；年率料維持於１﹒１％；失業率料維持於７﹒８％。



＊美國公布芝加哥採購經理人指數＊



明晚８：００ｐｍ，巴西公布３月失業率，料由１２﹒４％升上１２﹒９％。同時，德國公

布４月消費者物價指數，月率料由０﹒４％升上０﹒５％；年率料由１﹒３％升上１﹒５％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布２月國內生產總值，月率料由０﹒３％降至持平；年率料由１﹒６％

下滑至１﹒４％。美國第一季僱用成本指數料維持於０﹒７％。

９：００ｐｍ，美國公布２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數（未經

季節調整），料由２１２﹒４１升上２１３﹒０８； 標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大

城市房價指數（經季節調整）月率料由０﹒１１％降至０﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布４月

芝加哥採購經理人指數，料由５８﹒７升上５９。１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋待完成銷

售，月率料由下滑１％升上０﹒９％。美國４月經濟諮詢委員會消費者信心指數料由１２４﹒１

升上１２６﹒５。



＊香港寬頻和澳博控股派業績＊



在本港，明日，麗豐控股（０１１２５）、麗新發展（００４８８）、麗新國際

（００１９１）和中國金洋（０１２８２）開股東特別大會。恆隆地產（００１０１）、恆隆集

團（０００１０）、合和公路基建（００７３７）開股東會。

明日派業績的公司有：香港寬頻（０１３１０）、昆明機床（００３００）、澳博控股

（００８８０）、君實生物－Ｂ（０１８７７）、北京汽車（０１９５８）。（ｈｏ）

