【本港樓市】花旗調查：更多市民相信未來樓價上升，置業興趣增加

《經濟通通訊社２９日專訊》花旗銀行今天公佈２０１９年第一季市民置業意向調查結果，

結果顯示認為香港樓價在未來１２個月上升的受訪者比例較上季增加，而對置業興趣的比例亦有

所上升，年輕及單身一族置業興趣比整體較濃。另外，受訪者認為現時非置業好時機的比例稍降

，反映市民對置業決定採取觀望態度。

受訪者認為香港樓價在未來１２個月上升的比例，由去年第四季的１８％上升至今年第一季

的４２％，升幅顯著。反觀認為樓價會下跌的受訪者則由上一季度的５７％大幅下降至今年首季

的２４％。



＊年輕單身族渴望「上車」＊



儘管市民觀望未來樓價上升，受訪者對於置業的興趣不減反增。在今年第一季有２６％的受

訪者表示現時對置業感非常感興趣或頗感興趣，比例創調查新高。在年齡組別２１至２９歲的受

訪者當中，有３７％表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，較去年第四季的１９％增加，近三

分之一年齡介乎３０至４４歲的受訪者亦指現時對置業非常感興趣或頗感興趣。

調查結果亦顯示，在未婚的受訪者當中，有３１％對置業非常感興趣或頗感興趣，反映在不

同組別的受訪者當中，年輕及未婚市民渴望置業。



＊受訪者認為現時非置業好時機的比例稍降＊



另一邊廂，認為現時不是置業好時機的受訪者比例，由２０１８年第四季的６７％回落至

２０１９年第一季的５７％，比例仍屬大多數。在２０１９年第一季，有３９％的受訪者對於置

業好時機表示一般，不少市民對置業決定採取觀望態度。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示市民對樓市看法有所逆轉，估計樓價

會在未來一年上升。在預期樓價會攀升的情況下，市民對自身的置業負擔能力難免信心減弱。

項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在２０１９

年３月訪問超過５００名香港市民。（ｋｙ）

