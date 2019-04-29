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即市新聞

29/04/2019 18:21

【本港樓市】會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ再加推，折實平均呎價１﹒５萬

　　《經濟通通訊社２９日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日
出康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」以低於市價推出首批單位，吸引登記人數創集團過往周末登記
新高紀錄，會德豐宣布再加推價單第３號共１２４伙以滿足市場需求，折實最低入場價為
５５４﹒２萬元。
　　是次推出的單位包括１６個一房單位、５４個兩房單位、２８個兩房半單位、２２個三房單
位、２個平台特色戶及２個天台特色戶，單位實用面積由３６３至８１６平方呎。
　　價單售價由７０５﹒９萬至１５８７﹒５萬元，實用面積呎價由１﹒７２萬至２﹒１７萬元
，平均價為１﹒９萬元。
　　發展商共提供５種付款計劃，買家最高可享達２１﹒５％的折扣。如買家選用「１２０天現
金優惠付款計劃」，並扣除價單上各項折扣優惠後，單位合約成交金額為５５４﹒２萬至
１２４６﹒２萬元，實用面積呎價由１﹒３５萬至１﹒７萬元，平均價為１﹒４９萬元。
　　累計首３張價單合共３７２個單位，扣除價單上各項折扣優惠後，價單平均呎價為１﹒８４
萬元，折實平均呎價則為１﹒４５萬元，當中８００萬以下單位佔６８％。發展商預計以價單售
價計可套現約３７﹒１９億元，而折實價計則可套現２９﹒１９億元。（ｋｙ）

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