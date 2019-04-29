《小傳日記》期結魚缸升，賭仔真高興；貼近三萬關，十天線得返！

《小傳日記》神州預備迎來「五一」長假，而日本今日起一連多日假期，本以為大家都預備

ｈｏｉｌｄａｙ ｍｏｏｄ之際，香江「孖屐」應該繼續靠穩狀態。點知受期結影響下，今日恆

指一嘢高開１２５點，隨後更彈上２９９１７點，升３１２點，修復埋廿天線（２９７９０點）

同十天線（２９８７５點），同三萬關貼住咁際。五一黃金周概念股造好，馬交佬金沙

（０１９２８）同銀娛（０００２７）同樣升近３％撐市。最佳藍戰士係石藥（０１０９３），

主要受旗下藥廠業績造好帶動。蘋果手機今年銷售好似未有目標咁，瑞聲（０２０１８）急急收

低２巴仙，兼做最差藍戰士。

恆生指數收報２９８８９２點，升２８７點或近１巴仙，成交額７４７﹒２２億銀跌逾

１３巴仙；國貨收報１１６３８點，升１２７點或逾１巴仙。

Ａ場就連跌三日，上証３１００關得而復失，收報３０６２點，跌２３點或近１巴仙；深証

收報９６２２點，跌１５８點或近２巴仙。總成交額６４５８﹒４５億元人仔升３﹒５巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）造好高收逾半巴仙，收報６７﹒４５銀。生發發

（００３８８）表現靠穩，升１蚊，收報２７３﹒８銀。ＱＱ（００７００）發力重上３９０關

，全日收漲近２巴仙，報３９０﹒６銀。大行對中移動（００９４１）睇法不一，大摩維持他屐

７０銀，德銀就降他屐至１０５銀，股份今日微漲１亳子，報７５﹒１５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）輕微漲半巴仙，收報８０﹒３銀。



＊內房再抽高潤地ＧｏＧｏＧｏ，賭收將出爐金沙好路數＊



近期內房佬再次情緒高漲，有分析認為，阿爺開始有寬鬆貨幣政策，令到內房佬荷包多咗水

，資金比較寬鬆；其次就係房企買地情況理想，預料可以達到銷售「他屐」。好似潤地

（０１１０９）今日高收逾２巴仙，收報３４﹒７５銀。中海外（００６８８）踢高逾１巴仙，

報２９﹒６銀。碧桂園（０２００７）飛起逾２巴仙，報１２﹒７銀。有傳「四條三」恆大

（０３３３３）有意收購荷蘭汽車公司，雖然官方已經給予否認，但股價依然高收逾１巴仙，收

報２４﹒９５銀。萬科企業（０２２０２）收競投廣州一塊住宅地，刺激股價升２巴仙，報

３０﹒８５銀。

神州放五一，馬交就爽歪歪，有指馬交酒店房價已經漲近一倍，重要一房難求，加上４月賭

收即將公布，馬交佬全部落鑊炒起，銀娛升近３巴仙，報６０﹒５銀。新濠（００２００）亦飛

起逾３巴仙，報１９﹒４８銀。永利馬交（０１１２８）抽高近５巴仙，報２３﹒１銀。金沙亦

升近３巴仙，報４３﹒９５銀。美高梅（０２２８２）亦彈高逾４巴仙，報１６﹒６８銀。



＊侵侵出口術鐵鳥有規律，手機設備佬瑞聲要回吐＊



花旗國總統侵侵（特朗普）再次呼籲油組（ＯＰＥＣ）提高原油產量，油價隔晚走低。鐵鳥

今日飛高高，國航（００７５３）上星期五（２６日）公布首季業績，首季純利約２７億銀人仔

，比去年同期升近４巴仙，該股全日飛起近４巴仙，報９﹒４１銀。屐飛（００２９３）升近

１巴仙，報１３﹒２８銀。東航（００６７０）及南航（０１０５５）齊齊漲近３巴仙，收報５

﹒５銀及６﹒８７銀。

手機設備佬今日逆市向下，瑞聲走低２巴仙，報５２﹒６銀，喺表現最差嘅藍戰士。華顯光

電（００３３４）挫逾８巴仙，報０﹒７８銀。高偉電子（０１４１５）跌１巴仙，報１﹒７４

銀。富智康（０２０３８）蒸發１巴仙，報１﹒１９銀。舜宇（０２３８２）跌１亳子收

９７﹒２銀。比亞迪電子（００２８５）就自己升逾２巴仙，報１３﹒９６銀。



＊內銀等放榜股價向上望，保費續增長平保領頭漲＊



今日有多間內銀公布首季業績，整個板塊全線上揚。大型銀行中以招行（０３９６８）績前

走勢最好，升近３巴仙，報３９﹒８５銀；藍戰士建行（００９３９）及中行（０３９８８）齊

漲逾１巴仙，報６﹒９９銀及報３﹒７７銀；交行（０３３２８）亦揚近１巴仙，報

６﹒７１銀；郵儲行（０１６５８）首季純利按年增長逾１２巴仙，收市再走高逾２巴仙，報４

﹒７８銀。

神州銀保監會公布，今年首度保險業原保費收入按年增長近１６％，繼續保持增長勢頭，內

險股亦普遍向上。龍頭平保（０２３１８）獲星展維持買入評級，目標價升３銀至１１５銀，收

報９４﹒３５銀，漲逾２巴仙；中再保（０１５０８）上揚逾１巴仙，報１﹒５９銀；國壽

（０２６２８）升逾１巴仙，報２２﹒２銀；新華保險（０１３３６）首季純利升近３成，但被

交銀國際唱淡，評級由買入下調至中性，挫逾２巴仙，報４３﹒１銀；太保（０２６０１）續後

遭太和降評級至持有，跌逾半巴仙，報３２﹒８銀。請請！



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