《環球視野－包樂德》鮑威爾對策出台

《環球視野》去年十二月對鮑威爾團隊來說不太順利。加息導致股市下挫。市場憂慮未來經

濟陷入衰退。鮑威爾施壓更令情況惡化；他的強硬態度十分明顯。息口上升和增加賣債導致市場

廣泛受困。

然而，環球經濟增長放緩，股市急跌令聯儲局感到驚訝；企業認為經濟衰退臨近：紛紛削減

未來投資。此外，１月零售銷售錄得多年來最大跌幅；歐洲商業調查亦令市場感到憂慮。

因此，鮑威爾在短短一個月後改變主意。聯儲局暫停加息，等待更佳時機。賣債步伐亦會減

慢，促使長期債券孳息回落；隨著按揭利率下降，房屋銷售將會增加。

市場對此表示歡迎；投資者認為鮑威爾對策奏效。隨著長期利率下跌，美元貶值，新興市場

重振雄風。利好因素在２月展現，刺激市場揚升；鑑於經濟數據見底，增長將停止跌勢。

隨後在３月，當專家評論員靜觀其變時，聯儲局展現溫和立場；點陣圖顯示不再加息。鮑威

爾改變立場的舉措十分奏效，投資信心逐漸好轉。市場樂觀情緒高漲；消費意欲持續向好。

問題是在高估值的情況下，股市何去何從。隨著企業即將公布最新業績，盈利指引可能迅速

回調。在孳息甚低和息差緊縮的情況下，債券是否仍處於買入時機？評級較高的短期債券也許值

得一試。

然而，股票和債券的前景截然不同。股市呈現樂觀氣氛，但債市預示增長放緩。如果債市預

測準確，經濟增長展現弱勢，股票將會開始下跌；一旦債市預測錯誤，孳息將會上升，而股票回

報維持偏低。

通脹現時不成問題，市場普遍預期通脹將「長時間維持偏低」。然而，工資顯然持續上升，

可能全盤推翻上述觀點。鮑威爾成功實現目標；但如果通脹開始升溫，年內可能需要鮑威爾對策

以外的其他政策措施。《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

